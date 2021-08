Paraguayo Almirón no jugará triple fecha de eliminatoria sudamericana por negativa de su club

ASUNCIÓN, 30 ago (Reuters) - El delantero paraguayo Miguel Almirón no jugará las próximas tres fechas de la eliminatoria al Mundial porque el Newcastle de Inglaterra se negó a cederlo, dijo el lunes la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que reclamará su ausencia a la FIFA.

Los clubes de la primera y segunda división inglesa decidieron no liberar a sus jugadores para los próximos partidos del torneo clasificatorio sudamericano a la Copa del Mundo de Qatar, que se jugarán entre el 2 al 9 de setiembre, por temores respecto al coronavirus.

"Lo que está haciendo el Newcastle está fuera del reglamento. Nosotros hicimos ya la protesta a FIFA", dijo a una radio paraguaya el presidente de la APF, Robert Harrison.

"No le dieron permiso verbalmente, por supuesto no dejan nada por escrito, entonces jurídicamente no se puede hacer nada pero lastimosamente no vamos a poder contar con Almirón para este combo", agregó.

Pese a que LaLiga española y la Serie A de Italia buscaban seguir el mismo camino para impedir la presencia de sus jugadores en el torneo, los paraguayos que militan en España e Italia sí tuvieron autorización de sus clubes para los partidos frente a Ecuador, Colombia y Venezuela.

La Asociación Uruguaya de Fútbol informó también el lunes que la convocatoria del delantero del Manchester United Edinson Cavani fue cancelada por las reglas de la cuarentena, por lo que no participará en los cotejos contra Perú, Bolivia y Ecuador .

El gobierno británico ha determinado que las personas que viajan a países en la lista roja del COVID-19 -que incluye a la mayoría de las naciones sudamericanas- deben respetar una cuarentena de 10 días tras su regreso.

(Reporte de Daniela Desantis. Editado por Rodrigo Charme)