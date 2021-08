O.Próximo.- Gantz y Abbas se reúnen en Cisjordania para abordar la seguridad en la región

09-06-2012 Imagen de una calle de Ramala (Cisjordania) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO INTERNACIONAL ASIA



Se trata del primer encuentro de alto nivel entre las partes en casi una década



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se han reunido en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, donde han abordado cuestiones de mutuo interés, como la seguridad en la región.



Tal y como ha informado este lunes la oficina de Gantz en un comunicado, se trata del primer encuentro de alto nivel que las partes mantienen desde hace casi una década.



"Gantz ha trasladado a Abbas que Israel está preparado para tomar una serie de medidas que permitirán mejorar la economía de la Autoridad Palestina", recoge el texto, que señala que ambos han intercambiado impresiones, a su vez, sobre la "realidad civil" de palestinos e israelíes.



Un portavoz de la Autoridad Palestina, por su parte, ha indicado que han hablado de "todos los aspectos de las relaciones entre Israel y Palestina", además de haber acordado seguir en contacto para ahondar en diversos asuntos, como la situación económica que atraviesa la zona.



El encuentro se ha producido poco después de que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, regresara de un viaje a Estados Unidos, donde se ha reunido con el presidente, Joe Biden, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.



Bennett ha prometido que tratará de mejorar la situación económica de la Autoridad Palestina, si bien ha descartado trabajar para establecer un Estado palestino independiente.



Las últimas conversaciones cara a cara entre líderes israelíes y palestinos tuvieron lugar en 2010, al comienzo del segundo mandato del ahora ex primer ministro Benjamin Netanyahu. No obstante, la relación entre 'Bibi' y Abbas se fue tensando a medida que el proceso de paz se estancaba.