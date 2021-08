Mobius prevé devaluación de monedas y recomienda comprar oro

Mark Mobius

(Bloomberg) -- El experto en inversiones Mark Mobius recomienda que los inversionistas tengan el 10% de la cartera en oro, bajo el argumento de que las monedas se devaluarán tras el inigualable estímulo implementado para combatir la pandemia de coronavirus.

En esta etapa, el “10% debería mantenerse en oro físico”, dijo Mobius, quien creó Mobius Capital Partners después de más de tres décadas en Franklin Templeton Investments. La “devaluación de las monedas a nivel global va a ser bastante significativa el próximo año debido a la increíble cantidad de oferta de moneda impresa”.

El lingote se recuperó a un récord el año pasado cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una huida hacia activos de refugio, pero desde entonces ha retrocedido con el lanzamiento de las vacunas. Para combatir la crisis, bancos centrales y Gobiernos de todo el mundo liberaron estímulos monetarios y fiscales sin precedentes.

“Va a ser muy, muy bueno tener oro físico al que se pueda acceder de inmediato sin el peligro de que el Gobierno confisque todo el oro”, dijo Mobius, fanático del metal desde hace mucho tiempo, en una entrevista.

El oro spot, que cotizaba en cerca de US$1.816 la onza, alcanzó un máximo histórico superior a US$2.075 hace aproximadamente un año. Desde el inicio de 2021, el metal ha perdido más del 4%, mientras que las acciones mundiales se mantienen cerca de un récord y la Fed establece una estrategia para reducir el estímulo.

Los inversionistas han preferido distanciarse de los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro en medio de la fortaleza continua de la renta variable. Un recuento global de tenencias respaldadas por oro ha caído un 8,5% en los últimos 12 meses, según datos compilados por Bloomberg.

