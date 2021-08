MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre

BUENOS AIRES, 30 ago (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en medio de las negociaciones con el FMI, una alta inflación y el avance en la vacunación contra el COVID-19, dos semanas antes de las primarias para las elecciones de medio término.

El mercado viene de anotar máximos sucesivos en la plaza bursátil e incrementos en los precios de bonos soberanos por el viento a favor de los países emergentes a raíz de la política monetaria estadounidense, al margen de un salto en las reservas del banco central (BCRA) por la acreditación adicional de DEGs.

Operadores prevén que el tipo de cambio seguirá controlado con moderadas devaluaciones diarias por el BCRA, que busca cerrar agosto con saldo positivo en la compra de divisas por noveno mes consecutivo, tras la última licitación de bonos del Tesoro.

* Los esperados "DEG del FMI no llegaron solos, vinieron con novedades sobre avances en las negociaciones entre la institución y el Gobierno", sostuvo Paula Gándara, jefa del área de gestión de carteras de AdCap Asset Management.

Acotó que "sin embargo, todavía no es claro si los avances se deben a un acuerdo referido a un programa de ‘Facilidades Extendidas’ menor a 10 años o a las negociaciones sobre DEG y sobretasas. De todas formas, esperamos más detalles luego de las elecciones".

* "No creo que tengamos un acuerdo con el Fondo (FMI) ya hilvanado y en el bolsillo del pantalón del ministro (de Economía, Martín Guzmán. No me parece que sea cierto. Tampoco me parece que sea cierto de que necesariamente el próximo acuerdo con el Fondo vaya a fracasar o vaya a dar resultado, eso depende fundamentalmente de nosotros", declaró a un programa radial Héctor Torres, exdirector argentino en el FMI.

* "Las declaraciones oficiales han pretendido desalentar a las expectativas de devaluación para después de las elecciones (generales de noviembre). Entendemos que las alternativas serían una mayor devaluación puntual o bien acelerar el ritmo de devaluación diaria; pero de cualquier manera sería necesario un mayor ritmo devaluatorio ante la estrechez de divisas", afirmó Roberto Drimer, titular de la consultora VatNet Research.

* "Inició el simposio de Jackson Hole y (el titular de la Fed) Jerome Powell fue tan 'dovish' como pudo. El mercado respondió con baja del dólar, y suba de 'commodities' y acciones. Y aunque también bajaron las tasas, aumenta la probabilidad de dejar atrás el modo 'risk-off light'", proyectó la consultora Delphos Investment.

* "Difícilmente las autoridades convaliden una devaluación contractiva cuando los dólares se requieren para el pago de la deuda. Por lo tanto, el control de cambios habría llegado para quedarse algunos años más", estimó la consultora Ecolatina.

* "Muchos inversores ya se han retirado para siempre del país, y con sobradas razones. La realidad es que los precios de los activos argentinos están 'regalados' desde cualquier tipo de métrica, igualmente es para tomarlo con pinzas, porque nadie sabe qué pasará en el futuro", afirmó el economista Miguel Boggiano.

* "En estos días, tras el sacudón que ocasionó el último refuerzo de las medidas para el mercado del dólar que implementó el BCRA (más cepo cambiario), la plaza cambiaria se muestra más tranquila, en una suerte de tensa calma", dijo la correduría ABC Mercados de Cambio.

* "Nuestro país, por los ciclos políticos, pasa con gran velocidad de exportador a importador neto de energía y combustibles. En los siete primeros meses de 2021 la balanza comercial del sector energético entró de nuevo en terreno negativo, con un déficit de 713 millones de dólares, luego del pequeño superávit de 2020. Este fenómeno tiene antecedentes en el pasado cercano", dijo Fundación Mediterránea.

* "En las últimas semanas, el comportamiento del banco central volvió a cambiar a su faceta preferida, la heterodoxa, y la emisión vuelve a ser protagonista de cara a las elecciones legislativas”, dijo Iván Cachanosky, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

* "Los ruidos políticos continúan en ascenso mientras se sigue transitando el 'modo electoral', ya en la recta final hacia la primera escala en las PASO (primarias) que servirían de 'gran encuesta' y así es que podría otorgar señales a los inversores", dijo Gustavo Ber de Estudio Ber.

(Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Nicolás Misculin)