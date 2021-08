MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas suben cierran al alza por menor aversión al riesgo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 30 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron al alza el lunes, con un dólar que se mantuvo estable en los mercados internacionales, tras un discurso del viernes del presidente de la Reserva Federal (Fed) que dejó en claro que no tiene prisa por poner fin a su masivo estímulo. * El dólar se estabilizó el lunes luego de caer a mínimos de dos semanas, tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se interpretaron como moderados. * El dólar sufrió el viernes una de sus mayores caídas porcentuales diarias del mes, luego de que Powell dijo que la reducción de las compras de bonos que realiza la Fed podría comenzar este año, pero que el banco central no tenía prisa por subir las tasas de interés. * El índice dólar, que compara el valor de la moneda con una cesta de seis destacados rivales, tocó un mínimo de dos semanas de 92,595 unidades antes de estabilizarse, y por la tarde cotizaba con un alza marginal de 0,008% a 92,677 unidades. En el mes, el índice ha ganado cerca de un 0,7%. * El mercado espera la publicación el viernes del informe de nóminas estadounidenses de agosto, que proporcionará más información sobre la probable trayectoria de política monetaria de la Fed. * El pronóstico es un alza de 750.000 en el mes, con una expectativa de baja para la tasa de desempleo a 5,2% desde 5,4%. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20.1250 por dólar, con una ganancia del 0.33% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, calmara en un discurso la semana pasada la incertidumbre de los inversionistas sobre la reducción de compra de activos. * "Powell no ofreció novedades sobre el 'tapering', algo que había generado cierta especulación y que estaba detrás de la volatilidad de los mercados de los últimos días, pero fue muy cuidadoso de dar un mensaje tranquilizador" dijeron analistas de CI Banco en referencia a la reducción de compra de bonos. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaba un 0,34% a 52.602,07 puntos. * El real brasileño se apreció un 0,15% a 5,1890 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa perdió un 0,76% a 119.763,20 puntos, reflejando ajustes de posiciones después de subir más de 2% la semana pasada, con los papeles líderes entre las mayores presiones bajistas. * En Argentina, el peso bajó un 0,14% a 97,70/97,71 por dólar, una depreciación manejada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 4,27% a 76.329,42 puntos, con un récord intradiario de 76.502,57 unidades, para renovar máximos históricos por quinta sesión consecutiva. * "Es importante remarcar que la reactivación del volumen en el mercado local está relacionada con el 'trade' electoral, donde las encuestas políticas juegan un rol central", dijo Portfolio Personal Inversiones. * El peso chileno escaló un 0,26% a 781,50/781,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subió un 1,05% a 4.506,21 puntos. * El peso colombiano subió un 0,32% a 3.816,75 unidades por dólar en su segundo día seguido al alza, al tiempo que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa cayó un 0,22% a 1.322,57 puntos. * Los mercados peruanos permanecían cerrados debido a un feriado. Cotizaciones a las 2108 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.272,67 0,52 -1,48 emergentes MSCI América Latina 2.489,08 1,95 1,52 Bovespa Brasil 119.739,96 -0,78 0,6072 IPC México 52.602,07 0,34 19,37 Argentina MerVal 76.329,42 4,27 151,83 COLCAP Colombia 1.322,57 -0,22 -8,03 IPSA Chile 4.506,53 1,06 -11,72 Selectivo Perú 460,7 3,05 -10,08 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1840 0,57 0,18 Peso Mexicano 20,1310 -1,25 -1,19 Peso chileno 782,1 -3,33 -9,17 Peso colombiano 3.812,65 1,59 -10,25 Sol peruano 4,0697 -0,61 -11,62 Peso argentino 97,51 -1,05 -14,02 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)