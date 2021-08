Marchan en Honduras para recordar a los desaparecidos y rechazar las Zonas de Empleo

Un hombre y una mujer sostienen un cartel hoy durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 30 ago (EFE).- Decenas de hondureños exigieron este lunes en una caminata por Tegucigalpa avances en las investigaciones en torno a las cientos de personas desaparecidas en Honduras y expresaron su rechazo a las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede) que impulsa el Gobierno.

"Nuestra exigencia es clarísima: es verdad y justicia", dijo a Efe la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berha Oliva, antes de la marcha, que fue acompañada por personas de derechos humanos de Naciones Unidas.

La manifestación, convocada por la Convergencia Contra el Continuismo y Cofadeh en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto, transcurrió sin incidentes, aunque las autoridades policiales resguardaron la sede de la Corte Suprema de Justicia, hasta donde llegaron los manifestantes.

Según cifras de Cofadeh, citadas por Oliva, desde 1980 al menos 184 personas han desaparecido en el país centroamericano, aunque reconoció que las desapariciones "son muchas más".

Esa cifra refleja "las dificultades que hay en nuestro país para documentar y tener un expediente concreto que no puedan botar los perpetradores de violaciones a los derechos humanos", señaló.

Los manifestantes portaban banderas del país en azul y blanco y fotografías de sus familiares desaparecidos, mientras que otros llevaban pancartas con mensajes como "Libertad para nuestros presos políticos", "De los hechos y los hechores, ni olvido ni perdón" y "No más impunidad".

DESAPARICIONES SIGUEN PESE A LA COVID-19

En el marco de la pandemia de covid-19 que comenzó a expandirse en Honduras en marzo de 2020, el Cofadeh registra 17 casos de desaparecidos, indicó Oliva, quien denunció "la complicidad absoluta del Estado con el delito".

"Uno de los patrones que hemos visto es que actúan con uniforme de cualquier entidad policial o militar, y con logística (...), tenemos clarísimo que hay un mandato, una orden y una estructura", agregó.

La coordinadora del Cofadeh lamentó que en Honduras no haya investigación en torno a las personas desaparecidas, pero si "hay una clara justificación por parte de los agentes del Estado cuando se hace la denuncia".

Destacó también la importancia de priorizar las acciones de búsqueda en vida de las personas desaparecidas de manera forzada.

RECHAZAN ZONAS DE EMPLEO

Los manifestantes expresaron también su rechazó a la instalación de las Zede, una iniciativa aprobada en 2013 durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo, cuando el titular del Parlamento era Juan Orlando Hernández, actual gobernante del país.

"El tema de impunidad y la corrupción van ligados, pero sobre todo hoy es el día en que la población debe expresar y condenar la entrega de la soberanía y el saqueo de nuestros recursos naturales, si no tenemos eso controlado y al servicio de la sociedad, se generarán graves y masivamente violaciones a los derechos humanos", subrayó Oliva.

En la manifestación participó Tony García, un abogado y político hondureño, quien manifestó su rechazo a las también conocidas como "ciudades modelo", similares a Hong Kong o Singapur.

"Acá estamos los hondureños que estamos en contra de las Zede, no hay ningún candidato del Partido Nacional (en el poder) porque ya sabemos que ellos están a favor”, subrayó.

El presidente hondureño ha reiterado en varias ocasiones su defensa a las Zede aduciendo que generarán miles de empleos, que tanto necesita su país, de 9,5 millones de habitantes.

Además, ha negado que las Zonas de Empleo servirán para que los inversionistas no cumplan con sus obligaciones fiscales o se conviertan en refugios de personas que no quieren afrontar la Justicia.