Londres: queda "largo camino" para dar a talibanes reconocimiento diplomático

Londres, 30 ago (EFE).- El Gobierno británico considera que aún queda "un largo camino por recorrer" hasta poder ofrecer "reconocimiento diplomático" a los talibanes en Afganistán al tiempo que representantes internacionales analizan cómo entablar relaciones con el nuevo régimen en Kabul.

El secretario de Estado británico para Oriente Medio, James Cleverly, afirmó hoy a la cadena BBC que este Ejecutivo es "escéptico" acerca de las promesas hechas por los talibanes, que han asegurado que permitirán un pasaje seguro a los ciudadanos que cumplan los requisitos necesarios para salir de Afganistán.

No obstante, aseguró que Londres está "dispuesta a entablar relación" con los talibanes aunque todo dependerá de la conducta que muestren, y no de sus palabras.

"(Los talibanes) Han indicado que quieren ser tratados como un Gobierno legítimo y queda un largo camino por recorrer antes de que podamos valorar eso", alertó el secretario de Estado.

En este sentido, agregó que "si aspiran a que se les trate como un Gobierno, nos plantearemos cómo entablar una relación con ellos en base a sus acciones".

La misión de evacuación operada por Londres en ese país concluyó este fin de semana con el regreso de los últimos aviones que transportaban refugiados, militares y funcionarios.

En total, el Reino Unido ha sacado a más de 15.000 personas desde mediados de mes aunque alrededor de un millar no han logrado abandonar Afganistán, pese a contar con los documentos pertinentes.

Estados Unidos preside hoy un encuentro virtual a nivel ministerial con otros aliados como Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Turquía y Catar, además de la Unión Europea (UE) y la OTAN, donde esperan hallar una postura común frente al país asiático tras la marcha de las tropas internacionales.

Según el Foreign Office -ministerio británico de Asuntos Exteriores- este país y otros muchos han recibido "garantías" del nuevo régimen en Kabul de que permitirán a nacionales extranjeros y afganos con documentación adecuada salir de Afganistán.

En una serie de encuentros previstos esta semana, se espera que el titular británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, enfatizará que Afganistán no debe convertirse en un paraíso para terroristas y subrayará que la estabilidad en la región ha de ser una prioridad.

Este país insistirá además en la necesidad de que la comunidad internacional logre que los talibanes rindan cuentas sobre sus compromisos con los derechos humanos, según la BBC.

Raab empleará la reunión auspiciada por EE. UU. para departir con representantes de Turquía y Catar, pues esos países cuentan con mayor influencia sobre el nuevo régimen afgano que las naciones occidentales. EFE

