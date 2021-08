Latinoamérica.- Pilar Cancela apuesta por políticas de cooperación para América Latina "desde el acompañamiento y no la tutela"

30-08-2021 La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, (segunda por la izda), y la consejera de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez (derecha) en la inauguración del curso de la UIMP 'Las tres transiciones' POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA UIMP/ JUAN MANUEL SERRANO ARCE



La consejera de Economía, María Sánchez, cree que la transición verde, digital y socioeconómica favorecerá a Cantabria



SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)



La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, ha asegurado que el objetivo del Gobierno de España es "recuperar" la cooperación como política de Estado y ha destacado el papel de la cooperación española como puente entre Europa y América Latina, desde un punto de vista de "acompañamiento" y no "tutela".



Así lo ha afirmado este lunes durante su participación en la inauguración del curso 'Las tres transiciones: digital, ecológica y ¡socioeconómica. Visiones desde la Unión Europea y América Latina', organizado por la**Fundación Carolina*con la colaboración del*Gobierno de Cantabria y parte de la programación de los Cursos de Verano 2021 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).



En este foro, Cancela ha destacado el papel de la cooperación española en el ámbito internacional y el papel de España como "país referente" para los países americanos.



Ha destacado que uno de los objetivos prioritarios de las políticas de cooperación es promover la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos internacionales, con programas específicos en Iberoamérica para esta materia.



Cancela ha señalado que los principios de la política exterior española son "no dejar a nadie atrás", una máxima que, según ha afirmado, "no es un eslógan".



En este sentido, ha puesto como ejemplo el papel de los cooperantes españoles durante años en Afganistán, quienes --ha dicho-- han sido "fundamentales para construir un país respetuoso con los derechos humanos", aunque el final --ha reconocido-- "no haya sido como hemos querido".



Dentro de este objetivo, Cancela ha destacado la necesidad de incrementar la cooperación con América Latina, una región donde, según ha comentado, el Covid ha tenido un "tremendo impacto" en un contexto en el que los países del entorno "venían adoleciendo una crisis política, económica y social".



Además, ha destacado que la crisis ha golpeado con mayor fuerza a las mujeres, por lo que ha pedido que en el desarrollo de las tres transiciones estas tengan una visión feminista e inclusiva. "En América Latina, 12 millones de mujeres han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia", ha alertado.



Y también con relación a la pandemia del Covid, ha señalado que España se ha convertido en el principal donante europeo de vacunas a los países de América Latina con más de 7 millones de dosis.



UNA TRANSICIÓN QUE BENEFICIARÁ A CANTABRIA



En la inauguración del curso ha participado también la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, quien se ha mostrado confiada en que el nuevo marco de la transición verde, digital y socioeconómica "favorezca" el crecimiento y la creación de empleo en Cantabria.



La consejera ha destacado la importancia de los fondos europeos NextGenerationEU "el mayor instrumento de estímulo económico conocido hasta la fecha y un hito que va mucho más allá de la financiación y sienta las bases de un nuevo modelo económico para Europa".



Su objetivo, según ha dicho, es conseguir que la 'Europa posCOVID' sea más ecológica, más digital y, sobre todo, más resiliente ante los cambios y retos socio-económicos del futuro, un cambio que, a su juicio, debe seguir permitiendo a la comunidad "generar empleo de calidad y favorecer el crecimiento sostenible de los países comunitarios".



Por lo que respecta a Cantabria, se ha referido al documento 'Cantabria (re)Activa', una propuesta --ha dicho-- "viva y dinámica" que aglutina posibles proyectos para financiar y que toman como referencia las pautas marcadas por el semestre europeo a la hora de plasmar y desarrollar las tres transiciones que dan nombre a este curso.



Se ha referido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y ha señalado que, "en un contexto mundial marcado por el cuestionamiento de la globalización, con el surgimiento de ideologías de corte populista y un buen número de euro escépticos", es importante dar una respuesta "conjunta y coordinada ante una de las peores crisis sociales y económicas" de la historia.



EL CURSO



El programa del curso, que se desarrollará a lo largo de toda la semana, está dirigido por el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, y por la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Paz Díaz.



Su objetivo es dar una visión general de los compromisos que tanto la Unión Europea (UE) como los países de América Latina y sus organismos regionales han articulado para afrontar estas transiciones.



Además, a través de ponencias y mesas redondas de destacados especialistas en desarrollo y cooperación se analizarán los desafíos de ambas regiones tras la pandemia de COVID-19.



SINERGIAS CANTABRIA-AMÉRICA



La consejera ha avanzado que Cantabria busca establecer relaciones diferenciadas "a nuestra manera", apostando por socios estratégicos y desarrollando nuevos vínculos a partir de estas relaciones históricas.



Así, ha anunciado el acuerdo de entendimiento que se firmará con el Tecnológico de Monterrey en los próximos días y que pretende poner en marcha una oficina de enlace de esta institución en Comillas, lo que situará a Cantabria como región de referencia en materia de innovación educativa.



Una iniciativa que se suma a otra anterior con el gobierno de Chihuahua en México, para desarrollar vínculos en temas de I+D+i y también al proyecto dentro de la iniciativa ADELANTE / que vinculará la región con la Cámara de Comercio de Santa Cruz (CAINCO), en Bolivia, para desarrollar proyectos colaborativos en materia de innovación social.



Sánchez ha expresado el interés del Ejecutivo por revitalizar la relación con la América Hispana y "establecer vínculos de igual a igual", basados en compartir experiencias y visiones sobre cómo hacer frente a los retos derivados de estas transiciones.



La digitalización ha permitido el acercamiento de los territorios y hoy América y Europa "son continentes mucho más cercanos" donde los responsables políticos debemos ser capaces de promover y potenciar el tejido cultura, económico y social ya existente y crear nuevas redes digitales que promuevan sociedades del conocimiento más justas y democráticas.



Por su parte, el director de la Fundación Carolina y co-director del curso, José Antonio Sanahuja, ha cerrado la sesión afirmando que el mundo está en un proceso de transformación y como la triple transición verde, digital y socioeconómica de la economía debe ser además una estrategia inmediata para abordar la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.



Tras la inauguración, ha intervenido la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con la ponencia 'Iberoamérica tras la pandemia: oportunidades de transformación'.



A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda 'Triple transición y relaciones UE-ALC', con la participación de la directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas ( FIIAPP ), Anna Terrón; y del investigador del área de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina, Francisco Verdes-Montenegro.