La Princesa Leonor, emocionada, se despide de los Reyes y la Infanta Sofía para iniciar su nueva vida en Gales

30-08-2021 Los Reyes y la Infanta Sofía han despedido a la Princesa Leonor en el aeropuerto de Barajas. MADRID, 30 (CHANCE) Ha llegado el momento. La Pricesa Leonor comienza sus estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College en Gales y, aunque muchos daban por hecho que los Reyes Felipe y Letizia la acompañarían hasta el Reino Unido para estar a su lado en este momento tan especial en su vida - puesto que será la primera vez que viva lejos de su familia - no ha sido así.



Ha llegado el momento. La Pricesa Leonor comienza sus estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College en Gales y, aunque muchos daban por hecho que los Reyes Felipe y Letizia la acompañarían hasta el Reino Unido para estar a su lado en este momento tan especial en su vida - puesto que será la primera vez que viva lejos de su familia - no ha sido así.



Los Reyes, acompañados de su hija Sofía, han despedido a la Princesa de Asturias en el aeropuerto de Barajas y doña Leonor ha puesto rumbo a esta nueva e ilusionante etapa de su vida sola, tras protagonizar una emotiva despedida de sus padres y su hermana en la que no han faltado los gestos de cariño, los abrazos y, como no, la emoción.



Dejando a un lado el estricto protocolo y demostrando que son una familia normal, Don Felipe y Doña Letizia han abrazado cariñosamente a su primogénita en sus últimos minutos en España, sin poder disimular la mezcla de orgullo y tristeza que sienten ante la marcha de Leonor a Reino Unido para estudiar proseguir con sus estudios.



Demostrando la especial relación que las une, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía se fundieron en un intenso abrazo que refleja su complicidad y la desolación de una emocionada Sofía ante la marcha de su hermana mayor, de quien nunca se ha separado hasta ahora.



Con atuendo cómodo y portando una mochila al hombro y un trolley, Leonor ha elegido para el viaje unos sencillos pantalones negros y una camiseta de manga tres cuartos de rayas marineras y, a pesar de su emoción tras despedirse de sus padres y de su hermana Sofía, la heredera al trono ha comenzado su 'aventura' británica con la mejor de sus sonrisas, que sin duda refleja su felicidad por esta nueva etapa que empieza cuando está a punto de cumplir 16 años.