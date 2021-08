La AN sigue adelante con la investigación sobre el retorno de menores a Marruecos contra el criterio de Interior

Da ocho días a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado para formalizar la demanda



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional seguirá adelante, en contra del criterio del Ministerio del Interior, con la investigación sobre el retorno a Marruecos de menores no acompañados que entraron en Ceuta de forma irregular el pasado mayo.



En un decreto firmado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el Letrado de la Administración de Justicia ha asegurado que tras examinar el expediente administrativo aportado por Interior el pasado viernes, "y no apreciándose motivos en los que pudiera fundamentarse la inadmisión del procedimiento", considera que por ahora "deben proseguirse las actuaciones".



Así, ha desestimado la petición del Ministerio de inadmitir el recurso presentado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, aunque aún queda pendiente que la Sala resuelva el fondo de las alegaciones de Interior.



En el decreto, el Letrado de la Administración de Justicia ha dado a esta un plazo de ocho días a la asociación para formalizar la demanda. En un comunicado, la ONG ha asegurado que, además, la ampliará para pedir "identificar al personal que confeccionó la orden original de 10 de agosto de 2021" desde la Secretaría de Estado de Seguridad y que se "clarifique quiénes consintieron y promovieron desde el Ministerio todo el proceso".



EL ARGUMENTO DE INTERIOR



En su última respuesta a la Audiencia Nacional, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska insistió en que este Ministerio "no es competente" en la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno a Marruecos y reagrupación familiar de los menores que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo.



Interior subrayó que había informado a la Fiscalía y que fue Ceuta quien solicitó aplicar el acuerdo con Marruecos de 2007. Alegó que al ser la administración local la competente en la tutela de menores, correspondía a los juzgados de la ciudad autónoma supervisar el procedimiento, y no a la Audiencia Nacional, por si se vulneraron derechos fundamentales.



REAFIRMA SU COMPETENCIA



Es la segunda vez que la Audiencia Nacional defiende su competencia para atender a esta cuestión en paralelo al procedimiento abierto en un juzgado de Ceuta. La semana pasada ya avisó que era competente dado que el recurso de la asociación se planteó contra un escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad.



En concreto, la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se pronunció contra el oficio de 10 de agosto que fue enviado al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta en el que se indicaba que se procediera a comenzar la repatriación de menores desde ese mismo día.



"Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo", decía literalmente al correo que obra en la causa y al que también ha tenido acceso Europa Press.



La asociación reclamó que se suspendieran de forma cautelar las repatriaciones. La Sala rechazó ordenar una paralización urgente y sin escuchar a las partes, pero acordó seguir adelante con la investigación. Tras escuchar a Interior ha ratificado, por ahora, su intención de seguir adelante.



Según consta en el decreto, cabe interponer recurso de reposición contra la resolución de este lunes en un plazo de cinco días.