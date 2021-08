Grandes tecnológicas impulsan el S&P 500 al duodécimo récord

(Bloomberg) -- Las acciones subieron, lideradas por algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Los operadores también evaluaron los impactos de la tormenta tropical Ida, que hundió a aseguradoras y empresas de energía, al tiempo que impulsó el precio de la gasolina.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,4% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 1,1%

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,2%

El índice MSCI World subió 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios

El euro cambió poco en US$1,1798

La libra esterlina registró poco cambio en US$1,3760

El yen japonés cambió poco en 109,90 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos al 1,28%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania disminuyó dos puntos básicos al -0,44%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cambió poco en 0,58%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,5% a US$69,07 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,4% a US$1.813,10 la onza

