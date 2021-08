Gobierno de México busca conectar al rezagado sur-sureste con el T-MEC

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, participa en una rueda de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- El Gobierno mexicano lanzó este lunes una iniciativa para conectar al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con los nueve estados del sur-sureste del país, que en conjunto solo aportan 5 % del valor total de las exportaciones.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, inauguró la "Semana Sur-Sureste", con la que promoverán negocios para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

"Parte de lo que nosotros consideramos fundamental es que las mipymes, las pequeñas y medianas empresas del sur-sureste, puedan realizar vinculación con el norte del país y con Estados Unidos y Canadá para poder ir creciendo", manifestó Clouthier en el evento virtual.

El Gobierno de México ha anclado al comercio exterior y al T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020, su pronóstico de crecimiento de más del 6 % del PIB en 2021, tras el desplome histórico de 8,2 % de 2020.

México se afianzó como el primer socio comercial de Estados Unidos en la primera mitad de 2021 con un intercambio que alcanzó un valor de casi 320.000 millones de dólares, un crecimiento interanual de 32,2 %, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Pero Clouthier advirtió que del valor total de las exportaciones mexicanas con el mundo, los nueve estados del sur-sureste solo representan 5 %.

"Queremos incrementar estos números poco a poco a través de los trabajos que estaremos realizando", indicó.

Mientras que las actividades primarias, las pertenecientes al campo, representan 3,5 % del PIB nacional, en estos nuevos estados del sur-sureste la proporción es el doble, añadió Javier Delgado, director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR).

Además, una quinta parte del empleo del sur-sureste depende del campo, mientras que en el resto del país es del 13 %, agregó.

En este contexto, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) han apoyado a más de 180.000 negocios de la región desde 2020.

"Tenemos una región del sur-sureste, no solamente con un rezago histórico que es conocido, sino también con un potencial enorme, tiene una cantidad de recursos naturales y una geografía muy especial", declaró Juan Pablo de Botton, director general de Nafin y Bancomext.

La secretaria Clouthier exhortó a aprovechar los nuevos beneficios del T-MEC para los pequeños y medianos empresarios.

En particular, enunció la "consolidación de la posición de México en Norteamérica", un "mejor ambiente de negocios" para pequeños empresarios, la oportunidad de insertarse en las cadenas globales y la posibilidad de México de "afianzarse como centro exportador de vanguardia".

"El presidente (Andrés Manuel) López Obrador tiene el firme propósito de consolidar no solamente al T-MEC, sino todos los tratados internacionales, como una palanca fuerte de desarrollo para la nación", argumentó.