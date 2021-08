Gloria Camila, dispuesta a todo para que cesen los especulaciones sobre el matrimonio de sus padres

09-06-2021 José Ortega Cano y Gloria Camila, tras una de sus visitas a José Fernando EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



A escasas semanas del estreno de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', la expectación es máxima y no se habla de otra cosa. Y es que la hija de Rocío Jurado, dispuesta a todo después de 20 años de silencio, estaría dispuesta a desvelar los motivos por los que rompió toda relación tanto con la familia Mohedano como con José Ortega Cano, haciendo públicos unos escritos íntimos de su madre que dejarían en evidencia al torero y demostrarían que su matrimonio no era tan idílico como todos pensábamos.



Según apuntan diferentes fuentes - y testimonios que no han dejado de proliferar en los últimos días - Ortega Cano habría dado 'mala vida' a Rocío Jurado. La sombra de la infidelidad, de las faltas de respeto, de la presunta orientación sexual del torero y de las 'desapariciones' durante varios días del domicilio conyugal ante la desesperación de la chipionera han sido algunas de las acusaciones que diferentes medios y testigos han vertido sobre el marido de Ana María Aldón.



Unas acusaciones tan graves que Ortega Cano y Gloria Camila estarían dispuestos a todo para frenar estas informaciones que tanto daño están haciendo a la familia. Así, según ha desvelado Kiko Matamoros, padre e hija podrían viajar a Zaragoza para reunirse con su abogado y pedir medida cautelares para frenar cualquier tipo de especulación sobre el diestro y su relación con Rocío Jurado, impidiendo incluso que ciertas partes de la docuserie de Rocío Carrasco vean la luz.



Muy dolida por las 'barbaridades' que ha tenido que escuchar sobre su padre y dispuesta a defender el honor de la persona más importante de su vida, Gloria no va a permitir que continúe esta campaña de acoso y derribo en uno de los momentos más delicados de la vida de Ortega Cano, que asiste completamente destrozado a las informaciones que sobre su matrimonio se han dado en los últimos días.



Gloria Camila, si poder disimular su enfado, guarda silencio ante la polémica y da la callada por respuesta a las insinuaciones que se han hecho sobre su padre, intentando mantenerse al margen de la polémica hasta que se reuna con sus abogados y vea qué pasos va a seguir para defender el honor y la intimidad del torero.



Dispuesta a que este duro momento familiar no afecte a su día a día, Gloria se ha reunido con sus amigos este fin de semana para celebrar, con una divertida fiesta, el fin del verano. Acompañada por su novio David, la hija de Ortega Cano se reencontró con su pandilla en una casa para intentar olvidar, aunque solo fuese por unas horas, esta dura polémica.