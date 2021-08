Fútbol.- Kang In Lee ficha por el Mallorca tras abandonar el Valencia

30-08-2021 Kang In Lee ficha por el Mallorca. El RCD Mallorca ha anunciado este lunes el fichaje del centrocampista surcoreano Kang In Lee, que llega libre tras desvincularse del Valencia y se ha comprometido con su nuevo equipo para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2025. DEPORTES RCD MALLORCA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



"Kang In Lee llega para reforzar la zona ofensiva del centro del campo bermellón y dotar de más alternativas a Luis García Plaza. ¡Bienvenido Kang in Lee!", saludó el Mallorca a su último fichaje.



El centrocampista, que ya es internacional absoluto con la selección absoluta de su país pese a su juventud (20 años), ficha por el club balear un día después de abandonar el Valencia, club al que llegó cuando tenía 10 años y donde ha disputado 51 partidos en la máxima categoría.