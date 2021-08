Europa retoma el camino hacia Catar

Luis Enrique, técnico de la selección española absoluta, durante la rueda de prensa que ofreció en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. EFE/Zipi

Madrid, 30 ago (EFE).- Tras la intensidad de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos junto con el inmediato arranque de las competiciones nacionales el curso hace su primer parón para facilitar que las selecciones retomen el camino hacia el Campeonato del Mundo de Catar que se disputará en diciembre del 2022.

La pausa competitiva del nuevo ejercicio, puesta en entredicho por el aumento de carga en el calendario, puede consolidar el dominio y aclarar el panorama de selecciones como Italia, Dinamarca e Inglaterra, con pleno de triunfos hasta ahora, o prolongar la firmeza de la sorprendente Armenia que dirige el español Joaquín Caparrós, que se presenta a esta etapa clasificatoria también con tres victorias en otros tantos partidos.

Otras, como Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, que se han dejado algún punto en el camino recorrido hasta ahora, pueden haber dado un paso decisivo hacia el objetivo si resuelven positivamente todos los compromisos que afrontan en este tramo.

Con tres partidos, dos en algunos casos, a lo largo de una semana, las selecciones recuperan el protagonismo condicionadas por las bajas y por el futuro de varios futbolistas aún en el aire y con la exigencia de la fase de clasificación: solo el primero tiene acceso asegurado al Mundial. El segundo de cada grupo irá a una repesca.

Portugal domina el Grupo A igualado con Serbia. El cuadro luso, que mantiene a Cristiano Ronaldo y no pudo contar con Joao Felix, recuperó a Gonzalo Guedes para su plantel, afronta dos duelos oficiales, ante Irlanda y Azerbaiyán, para deshacer su mano a mano con el cuadro balcánico, con los mismos puntos. Entre ambas citas disputará, además, un amistoso contra Catar. Serbia, por su parte, recibe a Luxemburgo y visita a Irlanda.

España se encuentra en una situación similar a Portugal, con dos victorias y un empate y con mucho que decir en siete días. Luis Enrique mantiene el bloque de la Eurocopa donde llegó hasta las semifinales.

Afronta la Roja un duelo clave el jueves contra Suecia, la otra aspirante a la clasificación, que ha ganado sus dos partidos. Tras jugar frente al equipo escandinavo, España, que ha dado descanso a los jóvenes que disputaron los Juegos Olímpicos como Pedri, Dani Olmo o Pau Torres, recibe a Georgia y después visita a Kosovo.

Italia es una de las que lleva pleno de triunfos y puede dejar encarrilado su pasaporte mundialista si mantiene el nivel en la terna de compromisos que va afrontar.

Flamante campeón de la Eurocopa aventaja en tres puntos a Suiza, a la que visitará el próximo domingo después de recibir a Bulgaria. Tiene el conjunto de Roberto Mancini otro compromiso más, ante Lituania.

Francia contempla un panorama despejado a pesar de haberse dejado dos puntos en su primer partido, contra Ucrania, que apunta al segundo lugar del Grupo. Sin embargo, la irregularidad ucraniana, que ha empatado sus tres partidos, le alejan del primer puesto del vigente campeón del mundo.

Las noticias alrededor del cierre del mercado acompañan al equipo de Didier Deschamps, la gran decepción de la pasada Eurocopa que pretende resarcirse contra Bosnia-Herzegovina, Ucrania y Finlandia con Theo Hernández como gran novedad en su convocatoria.

Bélgica fue otro de los que se quedaron a medias en el torneo europeo. No termina de explotar en un gran evento el equipo de Roberto Martínez que no puede contar con Kevin De Bruyne pero sí con Eden Hazard, Thibaut Courtois y Jannik Carrasco para las citas contra Estonia, República Checa y Bielorrusia.

Los checos y también los galeses con Gareth Bale asoman como aspirantes al segundo puesto del cuarteto mientras Dinamarca pretende alargar, en el Grupo F, el trayecto impecable que hasta ahora ha recorrido.

Tres victorias de tres encuentros que le han asentado como líder del sexteto. Se mide a Escocia, Islas Feroe e Israel en estos días.

Países Bajos afronta unas jornadas clave para sus aspiraciones. Es segundo en el Grupo G por detrás de Turquía, con el que se mide en el último partido de la 'ventana'. Antes, el equipo que inicia una nueva etapa con Louis Van Gaal como seleccionador, visita Noruega y recibe a Montenegro.

Inglaterra se reencuentra después de la decepción de la Eurocopa donde perdió el título como anfitrión de la final ante Italia. Transita sólido en el recorrido mundialista como líder y con tres victorias en su mochila. El equipo de Gareth Southgate puede dejar el billete a Catar reservado si mantiene la línea en sus partidos contra Hungría, segunda a dos puntos, Andorra y Polonia, que ha arrancado con más dudas que certezas.

El Grupo J está dominado por una sorprendente Armenia. El combinado de Joaquín Caparrós ha vencido todos los partidos a pesar de contar entre sus rivales con Alemania, la favorita, relegada a la tercera plaza.

Ambas se enfrentan el próximo domingo. Antes, Armenia visita a Macedonia y al nuevo conjunto alemán, sin Joachim Low. Será el estreno de Hans Dieter Flick, extécnico del Bayern Múnich que se estrenará ante Liechtenstein y que completará la terna de compromisos frente Islandia.