Emery: "Nos hemos acordado de la madre de todos nosotros"

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, durante partido de la tercera jornada de LaLiga que Atlético de Madrid y Villarreal CF disputan hoy domingo en el Wanda Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 29 ago (EFE).- Unai Emery, entrenador del Villarreal, dijo este domingo, tras el 2-2 contra el Atlético de Madrid, que "duele" el empate porque la victoria "se escapa en dos acciones infantiles", la definitiva en el minuto 95, en la que hubo "falta de entendimiento" y "contundencia" para ser la última jugada del duelo.

"Ya hemos tenido 20 minutos, media hora, vestuario para pegar patadas a la pared, a las botellas, acordarnos de las madres de todos nosotros y ahora bajamos el estado emocional, el análisis del partido y hay muchas cosas buenas del equipo", explicó el técnico en rueda de prensa, donde también destacó "los dos goles magníficos" de su conjunto y la forma de defender y la solidaridad de su equipo.

"La última jugada, el último gol, del que también asumo la responsabilidad te priva de dos puntos. Porque el partido ya lo que ha ocurrido antes no tiene importancia. Es 1-2, son tres puntos, ganas en un estadio difícil contra el campeón de liga y se te va por una falta de entendimiento, incluso falta de contundencia para ser la última acción", continuó el técnico.

"La comunicación no ha sido efectiva. Hay tres opciones, despejalá, pasamelá o tocalá", continuó Emery, que lamentó: "Lo hemos tenido, pero se te escapa en dos acciones infantiles, bajo mi responsabilidad. Es lo que más me duele".

"Nos duele en el sentimiento que tenemos hacia el equipo, el escudo que representamos y el proyecto que estamos y que nos debemos. Entonces, venimos de dos empates. Empatar con el Atleti aquí no es mal resultado, pero empatar después de dos empates sí. Queremos refrendarlo con la clasificación, con los puntos", apuntó.

"Es un paso exigente que también nosotros mismos ambicionamos, que no tiene que ser ninguna presión, sino una capacidad de sufrimiento, solidarios, de tener nuestros momentos. Cuando juegas partidos de esos niveles, la eficacia es la que marca tus mejoras y tus posibilidades", expuso Emery, que consideró "roja" la entrada de Ángel Correa sobre Raúl Albiol que fue sancionada con amarilla.

"Me parece que no hay ninguna duda. Es roja. Hay que respetar a los árbitros y al VAR. Me ha parecido que era clarísima tarjeta roja", añadió el técnico, que no espera más movimientos en el mercado de verano que la posibilidad de que salga Jorge Cuenca.

También habló de la actuación de Yeremi Pino: "Hay algo que está muy en el interior de cada jugador y luego están las cualidades. Yeremi puede hacer un partido que en 80 minutos es desastroso, pero sigue buscando que le salga la acción. La energía, el hambre, la ilusión, las ganas cuando habla, cuando está en el vestuario, cuando entrena, cuando juega, te las enseña y dices: 'vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este".