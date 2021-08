El Valencia rescinde el contrato del centrocampista coreano Lee

Por Michael Church

HONG KONG, 30 ago (Reuters) - El prodigio surcoreano Lee Kang-in ha sido liberado por el Valencia, poniendo fin a los 10 años de vinculación del centrocampista con el club.

El Valencia tenía tan buena opinión de este joven talento coreano que había incluido en su contrato una cláusula de rescisión de 80 millones de euros (94,39 millones de dólares).

El domingo, sin embargo, anunció la salida del jugador de 20 años con un breve comunicado en su página web.

"El Valencia CF comunica que ha finalizado su relación contractual con Kang In Lee", dice el comunicado.

"El jugador surcoreano, que llegó a la Academia del VCF con 10 años, finaliza de este modo su etapa como jugador de nuestro Club".

"El Valencia CF le desea suerte en su futuro".

Corea del Sur también tenía muchas esperanzas puestas en Lee, considerándolo como el posible sucesor de Son Heung-min, del Tottenham Hotspur, pero aunque marcó tres goles con la selección olímpica en Tokio, se quedó fuera de la convocatoria del equipo nacional para los próximos partidos de clasificación para el Mundial contra Irak y Líbano.

Lee, ganador del balón de oro en el Mundial Sub-20 de 2019 y Jugador Joven Asiático del Año ese mismo año, fue titular en 14 ocasiones la pasada temporada en la que el Valencia terminó en la decimotercera posición, pero esta temporada no ha figurado en la plantilla.

A pesar de la impactante salida, Lee agradeció al club por darle la oportunidad de jugar en Europa.

"En 2011 mi familia y yo decidimos abandonar nuestro país para que pudiera cumplir mi sueño: convertirme en futbolista profesional", escribió en las redes sociales.

"El Valencia CF fue el equipo que me abrió las puertas y apostó por mí. Eso es algo que jamás olvidaré y que hoy, el día que me despido de él, quiero poner en valor".

"En el Valencia CF me he formado como futbolista, pero sobre todo como persona. Los valores que he aprendido en su Academia espero sean el motor que guíe mi futuro".

A Lee se le ha relacionado con un fichaje por el Real Mallorca, así como con varios clubes de Inglaterra, antes del cierre de la ventana de traspasos europea el martes por la noche.

(1 dólar = 0,8475 euros)

(Reporte de Michael Church y Jack Kim, editado por Peter Rutherford, traducido por Michael Susin)