El papa respecto a su reciente operación: "Un enfermero me salvó la vida"

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Ciudad del Vaticano, 30 ago (EFE).- El papa Francisco ha revelado respecto a su reciente operación de colon que "un enfermero le salvó la vida" y que es la segunda vez que esto ocurre, en una entrevista concedida a la radio española COPE y que se emitirá el próximo miércoles.

En un breve extracto de la entrevista que se emitió hoy se escucha al papa bromear sobre su salud al responder que está "todavía vivo" y cuenta: “un enfermero me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. La primera fue en el año 57”.

La primera vez fue una monja italiana que oponiéndose a los médicos cambió la medicación que le tenían que dar al papa, entonces un joven seminarista, para curarle de la neumonía que sufría, como ha contado Francisco en varias ocasiones.

En la entrevista también se afrontan, según adelantó COPE, las especulaciones sobre su salud y su, incluso, posible renuncia -un rumor que publicó un diario ultraconservador italiano- y a lo que el papa responde: "Cuando un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave".

Francisco fue operado el pasado 4 de julio "por una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante", en la que se le extrajo una parte del colon y por la que estuvo 10 días hospitalizado.

En los últimos actos, Francisco ha aparecido totalmente recuperado, aunque en una reciente audiencia a legisladores católicos, comenzó su discurso disculpándose por no poder hablar de pie porque todavía "está en el postoperatorio de su intervención".