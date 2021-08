El chileno Suazo regresa al fútbol mexicano para liderar filial del Monterrey

Humberto Suazo de Monterrey festeja el triunfo del equipo ante Puebla. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 30 ago (EFE).- Los Rayados de Monterrey anunciaron este lunes el regreso del delantero chileno Humberto Suazo al fútbol mexicano para liderar a la filial de segunda división del equipo norteño, Rayado2.

"Agradezco a la institución por confiar en mí, es una responsabilidad grande. Todavía le doy vueltas, estoy emocionado y feliz. Espero retribuir con toda mi experiencia y ayudar a los jóvenes a que crezcan todos los días", celebró el atacante su fichaje en una entrevista difundida por su nuevo equipo.

El 'Chupete' Suazo, de 40 años, proviene de La Serena con el que logró permanecer en la primera división del balompié chileno la pasada temporada.

En 41 partidos con La Serena, Suazo, segundo máximo anotador en la historia del Monterrey con 121 goles, convirtió 11 dianas y repartió 11 asistencias en 41 partidos.

"Sé el papel que tengo que hacer y a lo que voy, la mente está fijada en ayudar al equipo a crecer a los más jóvenes. Me siento muy responsable y un líder dentro y fuera de la cancha, eso me ayudará el día que me integre", agregó el mundialista con Chile en Sudáfrica 2010.

Además de ser uno de los líderes goleadores de los Rayados, Suazo es uno de los futbolistas con más títulos con el equipo. El sudamericano jugó en el Monterrey entre 2007 y 2014, tiempo en el cual ganó dos títulos de Ligas y tres Liga de Campeones de la Concacaf.

"El Monterrey ha sido de los equipos en los que más alegría he sentido, pasé momentos lindos y malos con mi familia. Quedar en la historia del club ha sido algo impagable, ahora veo cómo disfrutan mis hijos en el estadio para ver a Rayados y ahora verme jugar en donde juega el primer equipo, qué más puedo pedir", señaló Suazo.

En Rayado2, 'el Chupete' será dirigido por uno de sus antiguos compañeros en el Monterrey, Aldo de Nigris, quien tiene al equipo filial en el décimo lugar de la clasificación del torneo Apertura 2021 de la segunda división con siete puntos.

El equipo de De Nigris disputará la sexta jornada del Apertura este miércoles cuando visite a los Alebrijes de Oaxaca, partido en el que esperan contar con Suazo.