El BCIE emitirá moneda local en Costa Rica, Honduras y República Dominicana

Tegucigalpa, 30 ago (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hará una emisión de moneda local en Costa Rica, Honduras y República Dominicana para prestarle a los bancos locales y que estos hagan lo mismo con la mediana y pequeña industria, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa.

Los recursos se destinarán a proyectos de construcción a mediano y largo plazo, con emisiones de ocho años de duración, y eso estimulará a los fondos de pensiones que andan buscando títulos de calidad para tener en su lista de activos, dijo a Efe el presidente del BCIE, Dante Mossi.

"Yo creo que el BCIE está dando señales de que estamos bastante animados a nivel de compenetrarnos en nuestra región y utilizando todo este capital que viene de los países amigos del Banco, que nos están dando ideas y acompañando en ese tipo de reformas", subrayó Mossi.

El alto cargo del BCIE explicó que, como ente autorregulador y responsable, el Banco tiene una reserva de liquidez que sirve para respaldar cualquier eventualidad que puedan tener los países miembros, y que esa reserva de liquidez la institución la tiene invertida en títulos valores en todo el mundo.

En ese sentido, la emisión de moneda local (colón en Costa Rica, lempira en Honduras y peso en República Dominicana), en base al estatuto del Banco, permite invertir esos mismos dineros los países. "No hay ninguna restricción", indicó Mossi.

En el caso particular de Honduras, señaló, a manera de ejemplo, el BCIE pidió permiso a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como ente regulador, para hacer una emisión en lempiras.

TÍTULOS DEL BCIE SON PERCIBIDOS COMO TRIPLE A

"La idea es hacer un programa regular de unos 150 millones de dólares por año, este año iríamos con más o menos unos 80 millones de dólares, equivalentes en lempiras, entonces vamos a salir a la bolsa y vamos a decir estos son bonos del BCIE en lempiras de siete a diez años y los vamos a ofrecer al público", agregó el presidente de la institución financiera regional.

Según señaló Mossi, los institutos de pensiones que andan buscando títulos en valores de alta calidad crediticia, en este caso en el mercado hondureño, sabrán que "los títulos del BCIE son percibidos como títulos triple A, el mejor riesgo que hay en el mercado, probablemente mejor que el soberano, en términos pragmáticos".

Además, los lempiras que emita el BCIE en Honduras, los colocará en la banca nacional para que los preste a plazos más largos, a unos diez años, en vez de cinco a siete años, como ha venido prestando.

"Esto beneficiará a los que construyen o compran casas, a los que dicen voy a invertir en una fábrica, lo que tiene un impacto directo en el empleo, ya lo estamos replicando en Costa Rica y República Dominicana, donde ya tenemos las autorizaciones del caso para emitir bonos y poder descontar fondos en esos países", expresó Mossi.

El BCIE fue fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a los que se han sumado Belice, Panamá y República Dominicana como socios no fundadores.

Además, son socios extrarregionales del ente financiero Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.