Egan Bernal: "Si tenemos piernas vamos a intentarlo"

EFE/Manuel Bruque/Archivo

Santander, 30 ago (EFE).- El colombiano Egan Bernal (Ineos Grendiers) ha reconocido en la segunda jornada de descanso de la 76 Vuelta a España que a pesar de no encontrarse en la mejor posición para pelear por el triunfo final si él o su compañero, el inglés Adam Yates, se encuentran bien lo intentarán en esta última semana de carrera.

"Si tenemos piernas y nos encontramos bien, intentaremos hacer algo. Como digo siempre, primero hay que tener las piernas para poder hacerlo", ha explicado.

Bernal ha reconocido que ni él ni Yates están en la mejor situación posible en la clasificación general, en la que son séptimo y octavo y están a 2:45 y 2:58 del máximo favorito, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), y a 4:21 y 4:59 del líder, el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty).

El cóndor de Zipaquirá ha considerado que su actuación hasta el momento en estas dos semanas ha sido "OK, aunque por supuesto no estamos en la mejor situación".

El vencedor del último Giro de Italia se ha mostrado optimista ante las seis últimas etapas, en las que deberán afrontar dos jornadas de alta montaña y una contrarreloj, porque "todavía tenemos opciones en una semana en la que puede pasar cualquier cosa".

En lo que no ha dejado ninguna duda es que él y Yates están dispuestos a colaborar el uno con el otro. "Tenemos una buena relación y sacrificaremos nuestras propias opciones por el otro", ha afirmado.

Bernal ha reconocido que al comienzo de la Vuelta en Burgos llegó por debajo de su mejor nivel debido en parte al positivo en Covid-19 que le detectaron poco después de finalizar el Giro.