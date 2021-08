¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de ANDREA VALDIRI 🇨🇴 que están causando furor en Instagram!

ANDREA VALDIRI 🇨🇴 (@andreavaldirisos) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 3.364.547 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:





Solo se la debo a Dios 🙏 mi regalo de cumpleańos ❤️ mi cabaña Arquitecta: mi prima @kvaldiri Pendientes al house tour 👀





Hola, aquí estoy, que más quieres 🔥





Let me be your woman 💙





¿Preparados? 💄





Tenía un caprichitooo morado 💜 y @usadosmedellin_fz me lo cumpliooo.

Andrea Valdiri Ospina (23 de julio de 1991) es una modelo, bailarina, instagramer y cantante colombiana Fue «Señora Colombia» en 2015 y es conocida en redes por su belleza, bailes y oufits.