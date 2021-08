Destinos como Dinamarca y Canadá figuran desde hoy en lista verde del R.Unido

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 30 ago (EFE).- Los viajeros que lleguen al Reino Unido desde Canadá, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Liechtenstein, Suiza y las Azores no están ya obligados a aislarse al entrar en vigor desde este lunes -a las 03.00 GMT- la última actualización del Gobierno británico, que incluye esos destinos en su lista verde de viajes.

No hay cambios sobre España, que sigue en la categoría ámbar, por lo que aquellos viajeros con la pauta completa de vacunación deben hacerse dos test de coronavirus, uno antes del viaje y otro a su llegada, si bien están exentos de cuarentena.

Sin embargo, los no vacunados deben hacerse dos test PCR durante los primeros ocho días en suelo británico y mantener una cuarentena de diez días.

En caso de llegadas desde zonas en la lista verde, continúan siendo obligatorios dos test, uno antes y otro después del desplazamiento, pero no hay ningún periodo de aislamiento estipulado.

En su última actualización de esas categorías, que el Ejecutivo acomete cada tres semanas, se anunció además que Tailandia y Montenegro figuran desde hoy en la lista roja a causa del "incremento del riesgo que supone para la salud pública los viajes desde esos países".

Solo los británicos y residentes en el Reino Unido pueden entrar en territorio británico si han estado en una zona roja en los últimos diez días y, a su llegada, deben permanecer durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, con un coste de 2.285 libras (2.660 euros).