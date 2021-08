Cuba empezó a aplicar vacuna china contra el covid, además de las propias

Cuba usará vacuna china, además de las suyas, frente a la covidLa Habana, 28 Ago 2021 (AFP) - Cuba iniciará el domingo la aplicación masiva de la vacuna china Sinopharm en la central provincia de Cienfuegos para frenar la rápida propagación de la covid-19, primer inmunizante extranjero en la isla, que ya usa tres de creación nacional. Citado por el diario provincial 5 de Septiembre, el director del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez, dijo que espera "un impacto relevante" al combinar la Sinopharm, en dos dosis cada 21 días, con la cubana Soberana plus, en una tercera inyección para personas mayores de 19 años.Explicó que la vacuna china está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no tiene limitación para los alérgicos al tiomersal.China y Rusia, dos aliados estratégicos de Cuba, han tomado la vanguardia en la ayuda directa a la isla, que atraviesa una fuerte crisis económica, alimentaria y de medicamentos.La isla, de 11,2 millones de habitantes, inmunizó hasta el jueves a más de 3,17 millones de personas con sus vacunas nacionales Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, lejos del objetivo fijado para finales de agosto de vacunar al 70% de su población."La decisión tiene que ver con acelerar la vacunación y con los problemas de producción que han tenido las vacunas cubanas", dijo en Facebook Amílcar Pérez-Riverol, investigador cubano de la Fundación Fapesp, en la Universidad Estatal de Sao Paulo (Brasil).La medida se toma en momentos en que Cienfuegos, de 403.000 habitantes, reajustó los protocolos de enfrentamiento a la covid pues, como el resto de la isla, enfrenta un pico de casos de contagios y muertes.Solo en la segunda quincena de agosto la provincia tuvo varias jornadas con más de 1.000 casos de nuevos contagios, para un acumulado de 50.300, según la prensa provincial.Al cierre del viernes, Cuba tenía un acumulado de 634.161 casos y 5.067 fallecidos.cb/ka/dg