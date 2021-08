China reduce tiempo para videojuegos a tres horas por semana

(Bloomberg) -- China limitará la cantidad de tiempo que los niños pueden jugar videojuegos a solo tres horas la mayoría de las semanas, una escalada dramática de restricciones que asestó un golpe al mercado de juegos móviles más grande del mundo, en tanto que Pekín señaló que continuaría una campaña para controlar la expansión de las grandes compañías tecnológicas.

Las plataformas de juegos desde Tencent Holdings Ltd. hasta NetEase Inc. solo podrán ofrecer juegos en línea a menores a partir de las 8 p.m. y hasta las 9 p.m. los viernes, fines de semana y festivos, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando un aviso de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones. Las nuevas reglas son un avance importante con respecto a una restricción anterior establecida en 2019 de 1,5 horas diarias la mayoría de los días.

Es probable que las crecientes restricciones al lucrativo negocio de los juegos asusten a los inversionistas que habían regresado cautelosamente a las acciones chinas en los últimos días, explorando gangas después de que una serie de investigaciones regulatorias en áreas desde el comercio en línea hasta la seguridad de los datos y el transporte público encendieron una venta masiva de billones de dólares. en los últimos meses.

“Esta decisión es la más estricta hasta la fecha y esencialmente eliminará la mayor parte del gasto de los menores, que notamos que ya era extremadamente bajo”, dijo Daniel Ahmad, analista de Niko Partners.

Pekín señaló que sus esfuerzos para controlar a las grandes empresas de tecnología continuarán. Un comité de alto nivel dirigido por el presidente Xi Jinping dijo que los esfuerzos realizados para prevenir la “expansión desordenada de algunas empresas tecnológicas” habían sido un éxito, al tiempo que prometieron “más transparencia y previsibilidad” en el establecimiento de políticas, según Xinhua.

Xi también le dijo que las políticas antimonopolio eran un requisito para mejorar la economía de China, informó Xinhua.

Netease cayó hasta 9,3% en las operaciones previas al mercado en Nueva York, mientras que Prosus NV, El mayor accionista de Tencent, bajó en Europa.

“Tres horas a la semana es demasiado poco. Esta política también tendrá un impacto negativo en Tencent”, dijo Steven Leung, director ejecutivo de UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. “Pensé que las medidas regulatorias se tomarían un descanso gradualmente, pero no se detendrán en absoluto. Seguro que perjudicará el naciente repunte tecnológico”.

Tencent y otras compañías han dicho que los niños representan solo una fracción de sus negocios, especialmente después de las restricciones recientes. La compañía de juegos más grande del país ha dicho que los ingresos de los menores rinden menos del 3% de sus ingresos brutos de juegos en China.

Las nuevas reglas subrayan hasta qué punto Pekín tiene la intención de frenar la adicción a los juegos entre los jóvenes y empujar a su futura fuerza laboral hacia actividades más productivas. A principios de este mes, los medios estatales publicaron críticas contundentes de la industria y en un momento etiquetaron los juegos de “opio espiritual”. Esa descripción se eliminó más tarde, pero los precios de las acciones se desplomaron debido a la preocupación por nuevas restricciones.

