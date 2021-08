China Evergrande retrasaría producción de autos eléctricos

China Evergrande New Energy Vehicle Group's Hengchi 1 electric vehicle at the Auto Shanghai 2021 show in Shanghai.

(Bloomberg) -- La división de vehículos eléctricos de China Evergrande Group informó que podría tener que retrasar la producción de automóviles a menos que pueda obtener más capital en el corto plazo.

“La producción en masa de vehículos Hengchi ha entrado en la recta final, no obstante, el grupo todavía enfrenta desafíos en sus flujos de caja”, informó el lunes la compañía en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong. “Si el grupo carece de más aportes de capital a corto lazo, es posible que se deba retrasar el calendario de producción en masa de vehículos de nueva energía”.

La unidad que cotiza en Hong Kong, China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd., registró una pérdida de 4.800 millones de yuanes (US$742 millones) en los seis meses hasta el 30 de junio, informó el lunes temprano, confirmando una advertencia de ganancias emitida la semana pasada por la empresa matriz. Los ingresos ascendieron a 6.900 millones de yuanes, la gran mayoría de los cuales provienen del negocio de salud y atención a personas mayores del grupo.

Han pasado más de dos años desde que el multimillonario presidente de Evergrande, Hui Ka Yan, se comprometió a superar a Tesla Inc., de Elon Musk, como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo en un plazo de tres a cinco años. Esto parece cada vez más imposible, ya que Tesla envía volúmenes récord, mientras que Evergrande solo ha tentado al mercado con videos de vehículos eléctricos en fase de prueba en Mongolia y una lujosa exhibición de nueve modelos en el Salón del Automóvil de Shanghái de este año.

Problemas de liquidez

Lo que más preocupa a los inversionistas, y a Hui, es el desplome del precio de las acciones de la división. La acción se ha desplomado un 92% desde su máximo de febrero, eliminando más de US$80.000 millones en valor de mercado de lo que fue el activo cotizado más valioso del promotor inmobiliario.

Las filiales de Evergrande están siendo castigadas por la preocupación de que el promotor inmobiliario más endeudado del mundo tenga que vender activos con un fuerte descuento en medio de la creciente presión de Pekín.

Reconociendo los problemas de liquidez, la empresa de vehículos eléctricos dice que se enfrenta a los riesgos de impago de sus préstamos y a disputas ajenas a la actividad normal. Seguirá esforzándose por discutir la venta de activos con posibles inversionistas y vigilará de cerca el gasto de capital del negocio de vehículos eléctricos.

La empresa cuenta con 12.500 millones de yuanes de liquidez a finales de junio, frente a 13.300 millones de yuanes de préstamos y 73.000 millones de yuanes de deudas comerciales que vencen dentro de un año, según el informe.

“Ahora que la empresa matriz tiene un problema de liquidez, es imposible que Evergrande New Energy cumpla con los objetivos previos para la producción de automóviles”, dijo Castor Pang, jefe de investigación de Core Pacific-Yamaichi International HK Ltd., antes de la publicación.

Incluso en su relativamente sólido segmento de atención médica, se retrasaron los pagos a los proveedores y las tarifas de construcción en las comunidades de atención a personas mayores de “Health Valley”, dijo la compañía. Como resultado, algunos proyectos fueron suspendidos.

