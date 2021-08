Chile retrasa el toque de queda en la capital tras un mes de pandemia controlada

"Valió el esfuerzo y la espera. Desde el próximo miércoles, la restricción regirá desde las 00.00 horas, en lugar de las 22.00 horas", celebró el ministro de Salud, Enrique Paris (c). EFE/Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 30 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Chile retrasaron este lunes el horario de toque de queda en Santiago tras más de un mes con la pandemia de la covid-19 controlada y con una tasa de positividad en las pruebas PCR en torno al 1 %.

"Valió el esfuerzo y la espera. Desde el próximo miércoles, la restricción regirá desde las 00.00 horas, en lugar de las 22.00 horas", celebró el ministro de Salud, Enrique Paris.

Se trata de uno de los anuncios más esperados en el país y que ha tardado en concretarse por no cumplirse hasta ahora uno de los criterios estipulados por el Gobierno: que más del 80 % de la población de la región hubiera completado la vacunación.

Además de la Región Metropolitana —que alberga la capital y en la que vive alrededor de un tercio de la población— también la norteña Tarapacá dispondrá de este nuevo horario, que regirá ahora en todo el país.

Desde hace dos meses, Chile ha registrado una caída sostenida de los casos nuevos, que se han replegado hasta niveles no vistos desde abril de 2020, así como una disminución de los pacientes en unidades de cuidados intensivos y de fallecidos.

En las últimas 24 horas, se sumaron 512 contagios y 38 muertes, que dejan el balance total de la pandemia en 1,64 millones de infectados y 36.923 decesos totales.

La tasa de positividad —número de positivos por cada 100.000 test PCR— fue del 1,1 % en la última jornada y se contabilizaron menos de 700 ingresados en unidades de cuidados intensivos por primera vez desde 2020.

Pese a la drástica mejoría, las autoridades mantienen las fronteras cerradas para turistas desde el pasado abril y el estado de excepción por catástrofe hasta octubre, un régimen que posibilita imponer toques de cuarentena y cuarentenas.

El ministro agregó que "si las cifras se mantienen en forma positiva, no sería necesario extender este estado de excepción", algo que debería proponer el Gobierno y aprobar el Parlamento en las próximas semanas.

En paralelo, el país dirige una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo que alcanza a más de 12,8 millones de personas con dos dosis (más del 84 % de la población susceptible de vacunarse).

Desde que comenzó agosto, el país ha administrado además más de un millón de terceras dosis de AstraZeneca a los mayores de 55 años que completaron su vacunación con Sinovac, el suero mayoritario en el país.