Brasil supera a EE.UU. en primeras dosis de vacunas aplicadas

(Bloomberg) -- Brasil se convirtió en el último país en superar a Estados Unidos en el porcentaje de ciudadanos que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, a medida que la campaña de vacunación del Gobierno cobra fuerza y la resistencia a las vacunas se desvanece.

Aproximadamente 63% de los brasileños han recibido ahora al menos una dosis, frente a 62% de las personas en EE.UU., según el Rastreador de vacunas de Bloomberg. Países como Alemania, Francia y Reino Unido han vacunado al menos a 65% de la población con una sola vacuna, según muestran los datos.

Si bien Brasil tardó en comenzar a administrar vacunas, implementó las primeras vacunas a mediados de enero y, a menudo, tuvo problemas con escasez de suministros, la campaña ha cobrado impulso. Basándose en un sistema de salud pública descentralizado que es conocido por sobresalir en inmunizaciones masivas, el país ha implementado regularmente más de 2 millones de dosis por día este mes, según el promedio móvil 10 días compilado por Bloomberg.

La vacilación hacia la inmunización también se ha desvanecido, con algunos estados, como São Paulo, reportando una tasa de inmunización de más de 97% entre los adultos, cuando se trata de las primeras dosis.

Sin embargo, la inmunización completa sigue siendo lenta. La dependencia de los suministros extranjeros y largo intervalo entre las dosis de Brasil (las vacunas de Pfizer Inc y AstraZeneca Plc se administran con 12 semanas de diferencia, mientras que las de Sinovac Biotech Ltd están separadas por un mes) ha significado que solo un 28% de la población había completado la vacunación, casi la mitad del nivel de EE.UU.

La semana pasada, los funcionarios anunciaron que acortarán el intervalo entre la primera y la segunda dosis a ocho semanas, lo que podría dar otro impulso a la campaña de inmunización masiva. También planean dar aumentador de presión vacunas de covid-19 a algunos grupos a partir de mediados de septiembre.

El país latinoamericano, que se encuentra entre los más afectados del mundo en lo que respecta a muertes e infecciones por covid facilidad pandémica. La semana pasada, el número de muertes por el virus respiratorio cayó a 4.801, una décima caída consecutiva, al nivel más bajo en unos ocho meses.

El país latinoamericano, que se encuentra entre los más afectados del mundo en lo que se refiere a muertes e infecciones por covid, ha visto disminuir la fuerza de la pandemia. La semana pasada, el número de muertes por el virus cayó a 4.801, una décima caída consecutiva, al nivel más bajo en unos ocho meses.

