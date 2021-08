América salva un punto en el cierre pese al esfuerzo del panameño Dinolis

En el duelo disputado en el estadio El Campín de Bogotá, válido por la séptima jornada, el conjunto 'Cardenal' fue completamente superior a los 'Diablos Rojos', que solo lograron salvar su floja actuación con una bonita anotación de otro partido del extremo Deinner Quiñones en la última jugada. EFE/ Ricardo Maldonado / POOL/Archivo

Bogotá, 29 ago (EFE).- El América de Cali salvó este domingo un punto de su visita al Independiente Santa Fe, con el que igualó 1-1 en el último minuto de un duelo completamente dominado por los locales y que tuvo como protagonista el esfuerzo del atacante panameño Ronaldo Dinolis, que anotó el gol de los capitalinos.

En el duelo disputado en el estadio El Campín de Bogotá, válido por la séptima jornada, el conjunto 'Cardenal' fue completamente superior a los 'Diablos Rojos', que solo lograron salvar su floja actuación con una bonita anotación de otro partido del extremo Deinner Quiñones en la última jugada.

Justamente Santa Fe hoy tuvo como principal novedad al técnico Grigori Méndez, que reemplazo en el cargo a Harold Rivera, y hoy consiguió que el equipo mostrara una nueva cara, pues estuvo muy activo en ataque con un buen trabajo de Juan Pedroza, Leonardo Pico y Neyder Moreno.

El tanto bogotano llegó en el cierre del primer tiempo cuando Dinolis, en un centro mordido del lateral Fabio Delgado, anticipó al central y mandó el balón al fondo de la red. El panameño consiguió así su segundo tanto en este semestre.

En la etapa complementaria, el América, dirigido por Juan Carlos Osorio, no tuvo claridad y fue superado por su rival, que fue incapaz de ampliar su ventaja para conseguir tranquilidad.

Y fue así que, pese a que los caleños no eran claros en ataque, Quiñones se sacó un zurdazo de media distancia de la manga, colgó al portero Leandro Castellanos y salvó un punto para su equipo, que viene en caída libre en las últimas semanas.

UN EMPATE VALIOSO

En otro de los duelos del domingo, el Junior de Barranquilla se llevó un punto de su visita al Deportivo Cali, con el que empató 1-1 en un partido marcado por el enfrentamiento de Teo Gutiérrez contra el equipo del que es ídolo.

Los 'Azucareros' abrieron el marcador cuando el lateral Darwin Andrade mandó un centro al minuto 5 y el portero uruguayo Sebastián Viera no pudo agarrar el balón y dio un rebote que fue aprovechado por el uruguayo Gastón Rodríguez que anotó su primer tanto en el torneo.

Los dirigidos por Alfredo Arias se relajaron y el 'Tiburón' se volcó al ataque hasta que consiguió el empate al 28 en una jugada en la que el centrocampista Didier Moreno, como un "box-to-box", hizo una pared con Freddy Hinestroza y terminó venciendo en el mano a mano al uruguayo Guillermo de Amores.

Con el fin del partido, que tuvo oportunidades repartidas para ambos equipos, el Deportivo Cali se estancó en el puesto 12 con nueve unidades, mientras que el Junior es noveno con 10 puntos.

UN JUVENIL DE ORO

El juvenil Brayan León Muñoz, de 20 años, le dio este sábado el triunfo al Deportivo Pereira por 1-0 ante Millonarios, un encuentro en el que los capitalinos perdieron una oportunidad de oro por su falta de precisión de cara al arco.

El conjunto "Matecaña" consiguió su tercer triunfo en el campeonato al minuto 65 en un contragolpe que inició por el costado derecho el lateral Jherson Mosquera, que filtró un pase profundo para Wilfrido de la Rosa, que entró al área por el costado derecho y habilitó a León, que celebro su segunda anotación en el campeonato.

Los "Embajadores", entre tanto, dominaron el encuentro pero no encontraron precisión en ataque, donde el delantero Fernando Uribe no tuvo su mejor noche y pesó poco.

Con este resultado, Millonarios sigue en el tercer puesto con 13 puntos, a la espera de lo que pase en el resto de encuentros de la jornada, mientras que Pereira escaló, provisionalmente, al noveno lugar con 10 unidades.

OTROS RESULTADOS

Durante la jornada, el Independiente Medellín ahondó su crisis y cayó 3-1 en su visita al Atlético Huila, lo que puso en entredicho la continuidad del técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

El Envigado se subió al segundo puesto tras vencer 3-2 a La Equidad, mientras que el Deportes Quindío ahondó la mala racha del Once Caldas al vencerlo 2-1. Patriotas, entre tanto, igualó 0-0 en casa con el Deportivo Pasto y el campeón Deportes Tolima goleó 0-3 al Jaguares como visitante.

La jornada se completará el lunes con los juegos Atlético Nacional-Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga-Alianza Petrolera.