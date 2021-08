Álvaro Lobo desvela cómo es su relación con Alejandra Rubio tras su ruptura

19-07-2019 Alejandra Rubio en compañía de su novio, Álvaro Lobo en la fiesta de 'Supervivientes 2019' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSÉ RUIZ



MADRID, 30 (CHANCE)



Intentando mantenerse en un segundo plano tras su ruptura con Alejandra Rubio, Álvaro Lobo abandonó discretamente - y a salvo de miradas indiscretas - el piso que compartía con su novia hasta hace pocas semanas aprovechando las vacaciones de la colaboradora televisiva en Málaga y, centrado en su trabajo como Dj, nunca se ha pronunciado ni sobre el fin de su relación ni sobre la intimidad de la familia Campos.



Sin embargo, y tras conocerse la noticia de que Alejandra ha recuperado la ilusión al lado de un misterioso joven de 22 años, apasionado del deporte y de los viajes y con el que está viviendo un verano de lo más especial en la costa malagueña, Álvaro Lobo ha reaparecido y nos ha contado no solo cómo es su relación actual con la hija de Terelu Campos sino también si hubo o no terceras personas en su ruptura.



Muy tímido e intentando escapar de nuestras preguntas, el Dj - muy serio y vestido completamente de negro - ha preferido dar la callada por respuesta a las informaciones que apuntan a que Alejandra rompió con él por motivos económicos, pero sí ha roto su silencio para dejar claro que está "bien" y que su relación con la colaboradora tras su ruptura es cordial: "Todo perfecto y tranquilo, gracias", ha asegurado.



Confesando que tiene un recuerdo "genial" de Terelu Campos, Álvaro ha salido al paso de los rumores y ha negado la existencia de terceras personas por ninguna de las dos partes en su ruptura: "No, gracias". Sus primeras declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!