Afganistán.- Uzbekistán aclara que su frontera con Afganistán está "cerrada" y que no acepta refugiados afganos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Uzbekistán ha aclarado este lunes que su frontera con Afganistán está "cerrada", ante informaciones que apuntan a su disposición para acoger a personas que huyen de los talibán, al tiempo que ha incidido en que el Ejecutivo "no acepta" refugiados afganos en su territorio.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores uzbeko ha detallado que, actualmente, no están permitidos los cruces terrestres a través del puesto de control de la ciudad fronteriza de Termez y que la frontera está "completamente cerrada" para "garantizar la seguridad".



Además, ha trasladado que las autoridades uzbekas no tienen prevista la apertura del puesto de Termez "en un futuro próximo". En este sentido, han avisado de que cualquier intento de cruzar la frontera, sea cual sea el motivo, "será reprimido de conformidad con la legislación de Uzbekistán".



En referencia a su papel en el alivio de la crisis de Afganistán, la cartera de Exteriores uzbeka ha matizado que Taskent "brinda asistencia en tránsito" y no acepta refugiados afganos, por lo que la estancia de estas personas en el país vecino es "estrictamente limitada". Uzbekistán ha asistido a varios estados en las operaciones de evacuación desde la capital afgana, Kabul, con vuelos que recalaron en el país.



Por último, el Gobierno uzbeko ha recalcado su "firme" compromiso con el mantenimiento de las relaciones "tradicionalmente amistosas y de buena vecindad" con Afganistán, al tiempo que ha aludido a "los principios de no injerencia en los asuntos internos" de su vecino.