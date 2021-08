Afganistán.- Biden explicará su "decisión de no prolongar" la presencia de EEUU en Afganistán

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes que en la próxima jornada explicará al pueblo estadounidense su "decisión de no prologar" la presencia del país en Afganistán tras finalizar la misión de evacuación de civiles y de tropas en los últimos días que han puesto el cierre a la presencia militar de Washington desde hace 20 años en el país centroasiático.



En una comunicado, Biden ha querido, en primer lugar, dar las gracias a los "comandantes y a los hombres y mujeres que han servido a sus órdenes" en una misión de evacuación que ha calificado de "peligrosa".



En este sentido, ha destacado el hecho que durante las últimas horas de la misión no se "hayan producido más pérdidas de vidas estadounidenses" después de que un doble atentando el pasado jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul acabase con la vida de 13 soldados estadounidenses.



Respecto a la decisión de no prolongar la presencia de Estados Unidos en Afganistán, ha adelantado que se trata de "una recomendación unánime de los Jefes de Estado Mayor y de todos nuestros comandantes sobre el terreno".



"Sus opiniones eran que poner fin a nuestra misión militar era la mejor manera de proteger las vidas de nuestras tropas, y asegurar las perspectivas de salida de los civiles que quieran abandonar Afganistán en las próximas semanas y meses", ha dicho.



Asimismo, ha recalcado que la misión de evacuación de los últimos 17 días ha sido "el mayor transporte aéreo de la historia de Estados Unidos", al conseguir evacuar "a más de 120.000 ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de nuestros aliados y aliados afganos de Estados Unidos". "Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en Afganistán ha terminado", ha remachado.



Por otro lado, ha indicado que ha pedido al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que "dirija la coordinación con socios internacionales para garantizar el paso seguro de todos los estadounidenses, socios afganos y ciudadanos extranjeros que quieran abandonar Afganistán" y se ha referido a la resolución de la ONU aprobada este lunes como "un mensaje claro sobre lo que la comunidad internacional quiere para el futuro de los talibán".



"Los talibán se han comprometido a garantizar la seguridad de los desplazamientos y el mundo les exigirá que cumplan sus compromisos. Esto incluirá una diplomacia continua en Afganistán y la coordinación con los socios de la región para reabrir el aeropuerto y permitir que sigan saliendo los que quieran hacerlo, así como la entrega de ayuda humanitaria al pueblo afgano", ha apuntado.



El Pentágono ha anunciado este lunes que el último avión militar estadounidense ha despegado desde Kabul y ha precisado que "la retirada de esta noche significa tanto el final del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre de 2001".



El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, ha lamentado que no han logrado sacar "a todos los que querían salir", algo sobre lo que Biden no ha comentado nada en este comunicado.