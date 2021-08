Actor Ed Asner, estrella de 'Mary Tyler Moore' y 'Lou Grant', muere a los 91 años: familia

Por Will Dunham

29 ago (Reuters) - Ed Asner, quien interpretó a un brusco periodista para el humor y el drama en la clásica serie de televisión "The Mary Tyler Moore Show" y su derivada "Lou Grant" en los años 70 y 80, y ganó siete premios Emmy, murió el domingo a los 91 años, dijo su familia.

Asner, entre cuyos créditos se incluye también un papel de voz clave en la aclamada película animada de 2009 "Up", murió en su casa rodeado de su familia, dijo su publicista a los medios de comunicación.

Su familia confirmó la muerte en la cuenta de Twitter del actor, escribiendo: "Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza, buenas noches papá. Te amamos.

Asner era conocido por ser liberal en política y su periodo como presidente del Sindicato de Actores en los años 80, cuando criticó la participación de Estados Unidos en Centroamérica durante la administración de un anterior líder del gremio, el presidente Ronald Reagan. En una carrera de notable longevidad, Asner actuó hasta los 90 años.

Fue parte integral del éxito de la comedia "Mary Tyler Moore", que se emitió en CBS de 1970 a 1977 y contó con uno de los mejores conjuntos de actores y escritores en la historia de la televisión estadounidense.

Moore hacía de Mary Richards, productora asociada de un canal local de noticias de Mineápolis, mientras que el bajo y robusto Asner interpretó a su brusco e irascible jefe, Lou Grant.

La serie duró siete años y ganó el premio Emmy a la mejor comedia durante tres años consecutivos a partir de 1975. Asner ganó tres Emmy por su trabajo en el programa.

Tras el fin de "Mary Tyler Moore", Asner llevó su personaje a una serie propia, pasando de la comedia al drama. En "Lou Grant", el personaje de Asner se trasladó a Los Ángeles para convertirse en editor de un periódico de la ciudad.

CONTROVERTIDA CANCELACIÓN

La serie duró de 1977 a 1982, cuando Asner se convirtió en el primer actor en ganar un Emmy -dos de ellos, de hecho- interpretando al mismo personaje tanto en una comedia como en un drama. Asner afirmó que "Lou Grant" fue cancelada por CBS por sus polémicas opiniones políticas, no por la audiencia.

"No tengo pruebas. Pero la mayoría de los que saben parecen pensar que el programa no se habría cancelado si no hubiera sido por la controversia que surgió sobre mi postura sobre El Salvador", dijo Asner en una entrevista para el Archivo de Televisión de Estados Unidos.

Como jefe del sindicato de actores de 1981 a 1985, Asner también chocó con el actor conservador Charlton Heston.

Asner también ganó el Emmy por su trabajo en dos miniseries -"Roots" en 1977 y "Rich Man, Poor Man" en 1976- y su total de siete galardones es el número más elevado para un actor en la historia. Recibió 20 nominaciones.

Más adelante en su carrera, Asner se convirtió en un exitoso actor de doblaje para programas de televisión y películas animadas e interpretó a Santa Claus en varios proyectos, como la comedia de Will Ferrell "Elf" en 2003.

En la sentimental película animada de 2009 "Up", Asner dio la voz al personaje principal, Carl Fredricksen, de 78 años, quien tras la muerte de su amada esposa ata globos a su casa y se va flotando para cumplir su fantasía de explorar Sudamérica. La cita ganó un Oscar a la mejor película animada y una nominación al mejor filme.

Asner siguió siendo un actor ocupado siendo nonagenario, con apariciones en series como "Dead to Me" y "Cobra Kai".

(Reporte adicional de Rich McKay; editado en español por Carlos Serrano)