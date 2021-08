Toñi Moreno se despide de 'Viva la vida'

29-08-2021 TOÑI MORENO. MADRID, 29 (CHANCE) Acaba el verano y se hace dura la vuelta a la rutina, sobre todo para Toñi Moreno, que después de estar todo este mes presentando 'Viva la vida' mientras que Emma García disfruta de sus vacaciones, ha tenido que despedirse por todo lo grande de esos espectadores que la han elegido todos los fines de semana. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Acaba el verano y se hace dura la vuelta a la rutina, sobre todo para Toñi Moreno, que después de estar todo este mes presentando 'Viva la vida' mientras que Emma García disfruta de sus vacaciones, ha tenido que despedirse por todo lo grande de esos espectadores que la han elegido todos los fines de semana.



Era Terelu Campos quien daba paso a un vídeo homenajeando a la presentadora y recordando todos los buenos momentos que la periodista ha tenido este verano. Y es que Toñi Moreno gusta porque es una mujer sensacional, espontánea y de lo más natural que podamos ver en la pantalla, por eso son muchos los mensajes que han inundado las redes elogiándola.



Tras ver el emotivo vídeo y sin poder aguantar las lágrimas, Toñi ha confesado que: "Muchísimas gracias por el vídeo, primero, no me quiero poner triste porque mientras que mi foto esté en el pasillo, estoy tranquila. Tengo la oportunidad de trabajar con un equipazo, esta gente sois maravillosos, todos los que hacéis 'viva la vida'. Yo lo único que hago es repartir juego y lo disfruto. Todo el mundo que tiene un bebé sabe que trabajar son vacaciones. Cuando uno lo hace televisión, siempre lo hace para gustar y cuando te levantas y ves que tiene audiencia, es un chute impresionante. Escribí a Emma y le dije 'he dejado el barco a flote'".



De esta manera, un verano más Toñi Moreno se despide del que fue su programa (y sigue siendo) con cariño y respeto a todos los trabajadores de 'Viva la vida', pero sobre todo de esos espectadores que han disfrutado con su presencia en televisión.