Tenis.-Tenis/US Open.- (Previa) Carreño y Muguruza lideran las opciones españolas en el último 'grande' del año

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los tenistas Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza serán las principales bazas españolas en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, una cita con grandes ausencias como la de Rafa Nadal, que no volverá a jugar hasta 2022, y la de Roger Federer, también fuera del circuito masculino hasta el próximo año.



Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza parten como novenos cabezas de serie en los cuadros masculino y femenino, respectivamente, en una cita de altura que se disputará en Flushing Meadows del 30 de agosto al 12 de septiembre.



El tenista gijonés, doble semifinalista del US Open, se encuentra ubicado en la parte alta del cuadro y debutará ante el estadounidense Maxime Cressy con el objetivo en romper su techo en semifinales. Llega a Nueva York tras haber sido cuartofinalista en Cincinnati y Winston-Salem en las dos últimas semanas.



Ahí se mediría en un hipotético duelo al número uno del mundo, Novak Djokovic, en lo que sería una dura batalla para alcanzar la final. No obstante, su último enfrentamiento con 'Nole' fue positivo para el asturiano, que pudo vencer en Tokio para colgarse la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos.



Además, Roberto Bautista -decimoctavo cabeza de serie del torneo- llega al US Open tras firmar los cuartos de final en el ATP 1000 de Toronto. El castellonense debutará ante el australiano Nick Kyrgios, y tiene un posible cruce en semifinales ante el segundo cabeza de serie Daniil Medvedev.



Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich también partirá como cabeza de serie (29º) e iniciará su participación ante el argentino Marco Trungelliti, mientras que Pablo Andújar se estrenará ante el kazajo Mikhail Kukushkin, que entró como 'lucky loser' de la previa, y también podría verse las caras con Daniil Medvedev en tercera ronda.



Además, Feliciano López mantendrá vigente su récord, elevando a 77 los 'Grand Slams' disputados de forma consecutiva. El jugador toledano arrancará ante el valenciano Bernabé Zapata en la primera ronda, quien llega repescado de la fase previa, mientras que el ganador se cruzaría con Roberto Bautista en tercera ronda.



Completan la participación española: Pedro Martínez, que debuta ante James Duckworth; Carlos Alcaraz, que llega después de alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Winston-Salem y se medirá a Cameron Norrie; Carlos Taberner ante Van de Zandschulp, Jaume Munar contra Aslan Karatsev, Albert Ramos, que debutará contra Lucas Pouille, y Roberto Carballés ante Tommy Paul.



DJOKOVIC, A POR EL 'GRAND SLAM' DE 2021



En el cuadro masculino todas las miradas se centran en un Novak Djokovic que puede hacer historia. El serbio, que arrancará ante el danés Holger Rune -número 145 de la ATP-, no tiene un camino excesivamente duro en su pelea por el US Open con hipotéticos duelos ante el alemán Jan-Lennard Struff, el japonés Kei Nishikori y el belga David Goffin.



'Nole' está tranquilo al no tener a Rafa Nadal en el torneo, ni tampoco a Federer, ambos fuera hasta el próximo curso, con lo que podría dejar a ambos atrás con 21 'grandes' en su palmarés. Djokovic busca en Nueva York ser el segundo tenista de la Era Open en cerrar el 'Grand Slam' de la temporada con el US Open, como hiciera Rod Laver en 1969.



MUGURUZA DEBUTA ANTE VEKIC



Garbiñe Muguruza es la mejor colocada de las tenistas españolas para el US Open. La hispano-venezolana, novena favorita del certamen, está ubicada en la parte baja del cuadro y debutará ante la croata Donna Vekic, evitando a una de las grandes favoritas Naomi Osaka hasta las semifinales.



Muguruza, doble campeona de 'grandes', tendrá un inicio complicado en Nueva York, una cita que no se le ha dado bien en su carrera hasta ahora, con los octavos de final de 2017 como mejor resultado en Flushing Meadows. A la de Caracas, que no llega de una buena gira norteamericana en Montreal y Cincinnati, le esperan en su hipotético camino al título la alemana Andrea Petkovic, la bielorrusa Victoria Azarenka y la checa Barbora Krejcikova en octavos de final.



Aryna Sabalenka, Elina Svitolina y la imbatible Ashleigh Barty serían sus rivales en las rondas finales. La australiana es la número uno y gran favorita en Nueva York, después de ganar en 'Cincy' el quinto título de la temporada.



Además de 'Mugu', el tenis español tendrá a Sara Sorribes, que debuta ante Karolina Muchova; Paula Badosa, contra Alison Van Uytvanck, que podría cruzarse en segunda ronda con la granadina Nuria Párrizas, quien alcanza por primera vez el cuadro final de un Grand Slam. Párrizas debutará ante la rusa Varvara Gracheva.



Por su parte, Carla Suárez, en su gran despedida, comenzará el torneo estadounidense contra Danielle Collin en primer ronda, mientras que las debutantes -junto a Párrizas- Cristina Bucsa y Rebeka Masarova acceden al cuadro principal tras superar la fase previa, y empezarán ante la suiza Jil Teichmann y la rumana Ana Bogdan, respectivamente.



--CUADRO MASCULINO US OPEN 2021.



-Primera ronda.



Jaume Munar (ESP) vs Aslan Karatsev (RUS/N.21).



Albert Ramos (ESP) vs Lucas Poullie (FRA).



Feliciano López (ESP) vs Bernabé Zapata (ESP).



Pablo Carreño (ESP/N.9) vs Maxime Cressy (USA).



Roberto Bautista (ESP/N.18) vs Nick Kyrgios (AUS).



Roberto Carballés (ESP) vs Tommy Paul (USA).



Pablo Andújar (ESP) vs Mikhail Kukushkin (KAZ).



Pedro Martínez (ESP) vs James Duckworth (AUS).



Carlos Alcaraz (ESP) vs Cameron Norrie (GRB/N.26).



Carlos Taberner (ESP) vs Botic Van de Zandschulp (NED).



Alejandro Davidovich (ESP/N.29) vs Marco Trungelliti (ARG).



--CUADRO FEMENINO.



-Primera ronda.



Carla Suárez (ESP) vs Danielle Collins (USA/N.26).



Sara Sorribes (ESP) vs Karolina Muchova (RCH/N.22).



Paula Badosa (ESP/N.24) vs Alison Van Uytvanck (BEL).



Garbiñe Muguruza (ESP/N.9) vs Donna Vekic (CRO).



Cristina Bucsa (ESP) vs Jil Teichmann (SUI).



Nuria Párrizas (ESP) vs Varvara Gracheva (RUS).



Rebeka Masarova (ESP) vs Ana Bogdan (ROU).