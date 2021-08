Sudán del Sur.- Sudán del Sur se prepara para una protesta nacional contra el Gobierno este próximo lunes

05-03-2020 Riek Machar, primer vicepresidente, y Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sursudanesas se preparan para una protesta nacional contra el Gobierno del país africano convocada para este lunes por cuatro asociaciones civiles en las que pedirán la dimisión del presidente del país, Salva Kiir, y del primer ministro y rival político, Riek Machar, por el lastre que suponen sus constantes enfrentamientos para el desarrollo nacional.



La manifestación ha sido convocada por la Coalición Popular para la Acción Civil, Ciudadanos Unidos por el Cambio, el Movimiento Tarjeta Roja y el Movimiento Popular Nacional y de momento no goza de la autorización del Gobierno.



La Embajada de Estados Unidos en Juba emitió una alerta el viernes a los estadounidenses en Sudán del Sur para advertirles que mantengan un perfil bajo durante las protestas.



"Las manifestaciones no están aprobadas por el gobierno anfitrión. Todos los ciudadanos deben tener precaución y estar al tanto de su entorno, particularmente alrededor de grandes multitudes o reuniones", advirtió el comunicado recogido por el 'Sudan Tribune'.



A pesar de los esfuerzos de reconstrucción del presidente Kiir tras la guerra en el país africano, con la firma de un acuerdo de paz en 2018 con varios grupos armados, entre ellos el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) del ahora vicepresidente primero Machar, gran parte de la población considera su labor insuficiente.



Naciones Unidas apuntó en junio a los "lentos progresos" en la aplicación del acuerdo e hizo hincapié en que la formación de un Ejército unificado es un "elemento clave" en este proceso, especialmente ante el deterioro de la seguridad y el aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, principalmente en el centro del país.



Los activistas dudan de que las disposiciones del acuerdo de paz se pongan definitivamente en marcha si los dos líderes permanecen al frente del liderazgo del país.



"Son personas que no están de acuerdo cuando se les da la oportunidad de sentarse y hablar como líderes del país y como compañeros de la lucha por la liberación", lamentó al medio sudanés un activista por los Derechos Civiles bajo condición de anonimato.



"Nunca pueden ponerse de acuerdo y piensan que tienen el apoyo de la gente de Sudán del Sur, porque cada uno piensa que es popular. Pero no saben que la gente de Sudán del Sur está cansada de ellos", avisó.



Sin embargo, otras asociaciones como el Sindicato de Juventudes de Sudán del Sur ha pedido al público que evite las protestas, al entender que amenazan con arrastrar a la nación a una crisis perpetua.



"Estamos diciendo que no a las protestas porque cualquier cambio de gobierno a través de un golpe de estado o un levantamiento popular organizado siempre empuja al país a la inestabilidad política, el caos, las guerras civiles y el colapso económico. Y lo hemos visto antes en países como Túnez, Mali, Libia , Siria y muchos otros países", aducen en un comunicado.



"Por lo tanto, por esta razón, y muchas otras, hacemos un llamado a los iniciadores y partidarios de la Coalición Popular para la Acción Civil para que reconsideren su posición o se retiren totalmente de ella en aras de salvar o rescatar nuestra país de caer en la anarquía y el peor malestar político", pidieron.