Rodrigo Hermosa, la promesa de la natación paraguaya se sumerge en Tokio

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez (i), entrega la bandera del país al nadador Rodrigo Hermosa durante un acto con la delegación de atletas paralímpicos paraguayos que viajará a Tokio, en el Palacio de Gobierno en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Tokio, 29 ago (EFE).- Rodrigo Hermosa, primer deportista que compite por Paraguay en unos Juegos Paralímpicos, no pudo cumplir su particular sueño de alcanzar una final en Tokio y quedó eliminado en las series clasificatorias de los 50 metros estilo libre de la clase S9 de discapacitados físicos.

Hermosa, de 18 años, llegó a Tokio avalado por su progresión tras ser doble finalista en los Juegos Para-panamericanos de Lima en 2019 en los 50 y 100 metros estilo libre.

Hermosa, que nació sin parte de su brazo derecho, ganó su serie con un tiempo de 29,72 imponiéndose a Antwahn Boyce, de Barbados (37,86), y Dexroy Créese, de San Vicente y las Granadinas (41,44), pero esa marca no le valió para meterse entre los ocho mejores de las cuatro carreras clasificatorias.

El último tiempo de corte fueron los 26.34 realizados por el bielorruso Yahor Shchalkanau mientras que el más rápido fue el australiano Timothy Disken con 26.11.

"La gente tiene que seguir lo que le apasiona. El deporte es algo muy bonito que te abre muchas puertas y te ofrece muchas oportunidades. Nada es imposible en el deporte", confesó el joven nadador, en declaraciones difundidas por el Comité Paralímpico Internacional.

Hermosa se reveló como una promesa de la natación paraguaya al ganar dos medallas de bronce en su primera competición internacional, el Abierto de Barranquilla, cuando tenía tan solo 15 años.

Hermosa, junto con su compatriota Melissa Nair Tillner Galeano, con discapacidad visual, recibieron una invitación por parte del Comité Paralímpico Internacional para competir en Tokio y son los dos primeros deportistas paraguayos en acudir a unos Juegos Paralímpicos, puesto que el país nunca había tenido representación en la competición.

La participación de estos dos deportistas en Tokio se debe al impulso que se está dando en el país al deporte de personas con discapacidad desde que se concedió al país la condición de miembro del Comité Paralímpico Internacional.

"En nuestro país muy poca gente conoce los deportes paralímpicos y el movimiento que representa, así que espero que esto estimule el interés. Esperamos que los medios periodísticos en sus páginas deportivas apoyen nuestra participación de manera que haya visibilidad. Todavía hay ignorancia sobre las actividades físicas y deportivas a las que la gente con discapacidad puede acceder y los beneficios que traen a la salud, a la mejora de la calidad de vida y, sobre todo, que pueden representar a un país entero", confiesa la exatleta Higinia Giosa, presidenta del Comité Paralímpico Paraguayo.

Todos los representantes paraguayos que han acudido a Tokio coinciden en el sentimiento de orgullo de que la bandera del país haya podido desfilar por primera vez en unos Juegos Paralímpicos. Ahora, el sueño que tienen, es seguir ampliando el equipo para París 2024.