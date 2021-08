Quartararo y Gardner ejercen de claros líderes

EFE/EPA/EXPA/Archivo

Silverstone (Inglaterra), 29 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el australiano Remy Gardner (Kalex) ejercieron de claros líderes al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en Silverstone en sus respectivas categorías, no así el español Pedro Acosta (KTM), que fue undécimo en Moto3.

Quartararo se mostró inalcanzable para sus rivales en Silverstone y sumó su quinta victoria de la temporada, paradójicamente las mismas que Remy Gardner en Moto2, que les permiten ser aún más líderes en sus respectivos campeonatos.

A Quartararo le acompañaron en el podio los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) -que da así el primer podio de su historia al fabricante de Noale-, y ahora cuenta con 206 puntos en la clasificación provisional, 65 puntos más que el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien con la novena plaza en Silverstone se coloca segundo por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), que acabó decimocuarto.

No falló en la salida Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que salió como un auténtico misil desde la "pole position" , con su hermano Aleix Espargaró tras su estela, además de "Pecco" Bagnaia y el propio Marc Márquez, pero en la curva nueve de esa primera vuelta el piloto de Repsol Honda se vio involucrado en una caída junto al también español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) -ambos se sobrepasaron en varias ocasiones en esos instantes- y ninguno de los dos pudo continuar la carrera.

Pol Espargaró tiró con fuerza en esos metros iniciales pero a su ataque respondió sin problemas su hermano Aleix con la Aprilia RS-GP, para intentar comandar la carrera en el tercer giro, aunque se "coló" en una curva y no pudo con su hermano, que mantuvo el liderato al frente de un grupo de seis pilotos en el que además de ellos estaban Quartararo, Bagnaia, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), con Alex Rins (Suzuki GSX RR), un poco más atrás.

Con el piloto de Repsol Honda firme en la primera plaza, por detrás, tanto Quartararo como Bagnaia superaron a Aleix Espargaró en la cuarta vuelta, aunque el de Aprilia consiguió "devolverle" el adelantamiento al de Ducati para intentar ponerse tras la Yamaha del líder del mundial 2021, que en un error de Pol Espargaró accedió al liderato con un bonito interior y ahí se acabó la carrera, pues el francés acabó rodando en solitario hasta el final de la prueba.

El ataque de Fabio Quartararo puso a todo el grupo de cabeza "en fila india", con Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Alex Rins, Joan Mir, "Pecco" Bagnaia y Jack Miler en el grupo perseguidor del líder, y ya más atrás un dúo formado por Alex Márquez y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Pol Espargaró fue perdiendo algo de ritmo con el paso de las vueltas y por ello que en el octavo giro le superase un Alex Rins que cada vez rodaba más rápido sobre un trazado en el que él había sido en 2019 el último ganador y en el decimoquinto hizo lo propio el australiano Miller.

El vencedor de la carrera británica ya tenía propietario, Fabio Quartararo, con Alex Rins en una "cómoda" segunda posición y un Aleix Espargaró "convencido" de que era su gran oportunidad de acabar en el podio por primera vez con Aprilia y luchó hasta la última curva por conseguirlo con Jack Miller.

El australiano Remy Gardner (Kalex) sumó su cuarto triunfo de la temporada y dio un "golpe sobre la mesa" para ampliar su ventaja al frente de la clasificación provisional del mundial de Moto2, al vencer con suficiencia por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del español Jorge Navarro (Boscoscuro), que pisa de nuevo un podio, algo que no hacía desde Valencia en 2019.

Gardner tiene ahora 231 puntos, 44 más que el español Raúl Fernández (Kalex), que no pudo sumar ni uno solo en Silverstone al sufrir una caída, y 52 respecto a Marco Bezzecchi, que fue segundo.

El italiano Romano Fenati (Husqvarna) sumó su primera victoria del año al imponerse con autoridad en Moto3, por delante de sus compatriotas Niccolo Antonelli (KTM) y Denis Foggia (Honda), en tanto que el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM) no pudo estar nunca en la pelea y acabó duodécimo.

Aun así, Pedro Acosta es líder del mundial con 201 puntos, 46 puntos más que Sergio García Dols, y con el italiano Romano Fenati tercero con 132 puntos.

Juan Antonio Lladós