Quartararo, inalcanzable, suma su quinto triunfo

Silverstone (Inglaterra), 29 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se mostró inalcanzable para sus rivales en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputó este domingo en el circuito de Silverstone y sumó su quinta victoria de la temporada, que le permite ser aún más líder del campeonato.

A Quartararo le acompañaron en el podio los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) -que da así el primer podio de su historia al fabricante de Noale-, y ahora cuenta con 206 puntos en la clasificación provisional, 65 puntos más que el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien con la novena plaza en Silverstone se coloca segundo del campeonato por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), que acabó decimocuarto.

El británico Lin Jarvis, Director Deportivo del equipo Yamaha, confirmó minutos antes de la disputa de la carrera de MotoGP los que eran los planes del fabricante japonés hasta el final de la temporada y para 2022 tras la marcha precipitada del español Maverick Viñales y que pasan por "ascender" al italiano Franco Morbidelli del equipo satélite al oficial, nuevamente junto al francés Fabio Quartararo, como ya estuvieron en 2020.

Además de la incorporación de Morbidelli al equipo oficial, Lin Jarvis confirmó las negociaciones con el también italiano Andrea Dovizioso, quien tras su "año sabático" podría regresar a partir de Misano Adriático, en septiembre, a la competición en el hueco dejado por Morbidelli y junto a Valentino Rossi hasta el final de la temporada y con un nuevo compañero de equipo para 2022 que todavía no está confirmado.

La elección de los neumáticos fue una de las decisiones más importantes para la carrera británica de ahí que se pudiese observar a algunos pilotos, los más indecisos, que habían desmontado las ruedas de sus motos al llegar a la formación de salida para esperar hasta el último momento para tomar una decisión.

Llegado el momento, todos optaron por el neumático intermedio delantero y trasero, si bien en lo que a los delanteros se refiere cambiaron de opinión en el último momento para poner el compuesto blando el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el italiano "Pecco" Bagnaia.

En el caso del neumático trasero, salvo el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que optó por el compuesto duro trasero, el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) -que se levantó con una molesta gastroenteritis- y el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que se decidieron por el compuesto blando trasero, aunque en el último momento se unieron a este grupo tanto Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), como Alex Márquez (Honda RC 213 V), el resto montó el compuesto intermedio.

No falló en la salida Pol Espargaró, que salió como un auténtico misil, con su hermano Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) tras su estela además del italiano "Pecco" Bagnaia y el propio Marc Márquez, pero en la curva nueve de esa primera vuelta el piloto de Repsol Honda se vio involucrado en una caída junto al también español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) -ambos se sobrepasaron en varias ocasiones en esos instantes- y ninguno de los dos pudo continuar la carrera.

Pol Espargaró tiró con fuerza en esos metros iniciales pero a su ataque respondió sin problemas su hermano Aleix con la Aprilia RS-GP, para intentar comandar la carrera en el tercer giro, aunque se "coló" en una curva y no pudo con su hermano, que mantuvo el liderato al frente de un grupo de seis pilotos en el que además de ellos estaban Quartararo, Bagnaia, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), con su compañero de equipo Alex Rins (Suzuki GSX RR), un poco más atrás.

Con el piloto de Repsol Honda firme en la primera plaza, por detrás tanto Quartararo como Bagnaia superaron a Aleix Espargaró en la cuarta vuelta, aunque el de Aprilia consiguió "devolverle" el adelantamiento al de Ducati para intentar ponerse tras la Yamaha del líder del mundial 2021.

Un error de Pol Espargaró permitió a Quartararo acceder al liderato con un bonito interior del francés, que no dudó en aprovechar la puerta que le dejó abierta el español.

A partir de ahí, en la sexta vuelta, cambio de ritmo de Fabio Quartararo, con vuelta rápida de carrera incluido, ante el que no reacciona Pol Espargaró, que se ve adelantado por su hermano Aleix para intentar éste neutralizar el "tirón" del líder del mundial, por entonces ya de un segundo.

El ataque de Fabio Quartararo puso a todo el grupo de cabeza "en fila india", con Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Alex Rins, Joan Mir, "Pecco" Bagnaia y Jack Miler en el grupo perseguidor del líder, y ya más atrás un dúo formado por Alex Márquez y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Pol Espargaró fue perdiendo algo de ritmo con el paso de las vueltas y por ello que en el octavo giro le superase un Alex Rins que cada vez rodaba más rápido sobre un trazado en el que él había sido en 2019 el último ganador y en el decimoquinto hizo lo propio el australiano Miller.

El vencedor de la carrera británica ya tenía propietario, salvo error humano o avería mecánica en Fabio Quartararo, su quinto triunfo del año, mientras que por detrás Aleix Espargaró intentó frenar, infructuosamente, los ataques de Alex Rins para garantizarse el segundo peldaño del podio, pero el de Suzuki le superó en el duodécimo giro.

Aleix Espargaró aguantó tras el rebufo de la Suzuki de Rins, en tanto que por detrás se les fue acercando Jack Miller, que se enganchó a ellos a menos de cuatro vueltas del final para dirimir entre ellos el resto de peldaños del podio, el primero de los cuales fue para Rins, con Espargaró tercero tras unos bonitos y espectaculares adelantamientos entre él y Miller.

Pol Espargaró acabó en la quinta posición, con Iker Lecuona (KTM RC 16) séptimo, Alex Márquez octavo y Joan Mir noveno.

Juan Antonio Lladós