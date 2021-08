O.Próximo.- Israel ataca objetivos de Hamás en Gaza tras disturbios en la frontera

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado este sábado una serie de objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza tras "violentos disturbios" en la frontera.



"Aviones de combate han atacado una instalación militar de Hamás usada para fabricar entrenamiento y la producción de armas, así como la entrada a un túnel perteneciente a la organización en Jabalia en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios y los violentos disturbios de la frontera", ha explicado en sus redes sociales el portavoz del Ejército israelí Avichay Adraee.



Estos ataques se han producido horas después de que se desataran dos incendios en el sur de Israel a causa de globos incendiarios lanzados desde Gaza. Horas más tarde, los palestinos han reanudado los enfrentamientos contra las fuerzas israelíes a lo largo de la frontera, según 'The Times of Israel'.



En este contexto, las FDI han argumentado que "Hamás emplea estas tácticas por una razón", que es "aterrorizar a los civiles israelíes". "Los defenderemos", ha zanjado el Ejército en una publicación lanzada en sus redes sociales.



Por su parte, los militares de Hamás han intentado detener el avance de los aviones israelíes abriendo fuego de ametralladoras contra ellos, según ha informado la radio Al Aqsa, recoge la agencia alemana DPA.



Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza ha apuntado que once palestinos han resultado heridos a consecuencia de los enfrentamientos en la frontera con las tropas de Israel. Tres de ellos han sido alcanzados por balas y se encuentran en estado moderado, mientras que otros ocho han resultado levemente heridos por balas de goma o granadas de choque.



Los enfrentamientos se han producido a pesar de que Israel alivió este jueves algunas de sus restricciones al comercio y la circulación, lo que ha permitido el acceso a Gaza de bienes y materiales adicionales, según apunta el diario israelí.



Los enfrentamientos entre Hamás e Israel tuvieron su última escalada en mayo, extendiéndose durante once días y dejando más de 250 palestinos muertos y doce personas fallecidas en Israel, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.