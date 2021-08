ONU.- Guterres pide "prohibir todas las pruebas nucleares" pues ya han causado "enormes daños" ambientales y a la salud

02-07-2021 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión con el presidente del Gobierno, 2 de julio de 2021, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. (España). El encuentro entre ambos mandatarios se produce dentro de la visita oficial que Guterres inició ayer, jueves 1 de julio, a España tras su reelección para un segundo mandato como máximo representante de las Naciones Unidas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a los países que aún no han ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) a que lo hagan "sin demora" pues ya han causado "enormes daños" ambientales y a la salud.



"Las pruebas nucleares han causado enormes daños ambientales y terribles consecuencias para la salud de las personas que viven en las zonas afectadas. Es hora de prohibir todas las pruebas nucleares, realizadas por cualquiera y en cualquier lugar. No hay excusa para retrasar la consecución de este objetivo", ha publicado Guterres en sus redes sociales.



Esta petición se da cuando se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, una fecha que marca el 30 aniversario del cierre del espacio de pruebas nucleares de Semipalatinsk, en Kazajistán, el emplazamiento más grande de este tipo en la antigua Unión Soviética, según recoge Naciones Unidas en una nota de prensa.



El mandatario ha recordado que este tipo de prácticas ha causado a lo largo de la historia un enorme sufrimiento humano y un gran daño ambiental. Muchas personas tuvieron que ser reubicados de sus tierras, "perturbando sus vidas y sus medios de subsistencia", a la par que se destruyeron entornos y ecosistemas, "lo que llevará décadas, si no siglos, para sanar".



El cierre del espacio kazajo para el ensayo de pruebas nucleares marcó el final de la era de estas pruebas sin restricciones, y poco tiempo después diversas naciones comenzaron a negociar el TPCE, que prohíbe las pruebas de armas nucleares explosivas "en cualquier lugar, por cualquier país".



El TCPE fue puesto en marcha en 1996 y hasta la fecha lo han firmado 185 y ratificado 170 países, incluidos tres estados poseedores de armas nucleares. Sin embargo, Naciones Unidas pide que sea firmado y ratificado por otros 44 países que disponen de tecnología nuclear.



Y es que, aunque la normativa contra los ensayos nucleares ha ido desarrollándose a lo largo de las tres últimas décadas, Guterres ha lamentado que no se haya aprovechado todo el potencial del TPCE ya que a pesar de aceptación casi total, aún no ha entrado en vigor.



"Insto una vez más a los Estados que aún no han ratificado el tratado a que lo hagan sin demora. Ocho Estados cuyas ratificaciones son necesarias para que el Tratado entre en vigor tienen una responsabilidad especial. Al mismo tiempo, todos los Estados deben mantener o implementar moratorias sobre explosiones nucleares", ha añadido el secretario general de la ONU.



Finalmente, Guterres ha reivindicado este Día Internacional contra las Pruebas Nucleares como una "oportunidad" para reafirmar el compromiso mundial de "prohibir todas las pruebas nucleares, realizadas por cualquier personas y en cualquier lugar". "No hay excusa para retrasar el logro de este objetivo", ha zanjado.