Mas: "El balance del fin de semana es muy positivo"

El Barraco (Ávila), 29 ago (EFE).- El español Enric Mas (Movistar) ha hecho un balance "muy positivo" de las dos exigentes etapas de este fin de semana en Pico Villuercas (Cáceres) y El Barraco (Ávila).

Mas va a llegar a las seis últimas etapas de la 76 Vuelta a España con solo 35 segundos de desventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Jumbo).

"El trazado de hoy ha sido el mejor para tener esa batalla que se esperaba. En cuanto a sensaciones me he encontrado muy bien, y Miguel Ángel López también", ha comentado.

El mallorquín ha restado importancia a la mínima diferencia que ha conseguido el británico Adam Yates (Ineos Grenadier).

"Ha picado 15 segunditos, pero por ahora no son preocupantes. Veremos en la última semana si esa diferencia tiene alguna implicación en la general", ha analizado.

Mas considera que su equipo llega para afrontar la tercera semana en "un buen punto".

También ha tenido palabras de elogio para el líder y su equipo, el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty) y les ha dado la enhorabuena porque han hecho "un carrerón, tomando la responsabilidad y controlando todo el tiempo el ritmo y las diferencias de la fuga como han querido".