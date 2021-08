Macron pide una zona segura en el aeropuerto de Kabul bajo control de la ONU

EFE/EPA/AHMED JALIL

París, 29 ago (EFE).- Francia y el Reino Unido propondrán mañana lunes al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una zona segura en el aeropuerto civil de Kabul bajo control de la ONU que permita continuar las evacuaciones desde Afganistán, dijo hoy el presidente francés, Emmanuel Macron.

En una entrevista que publica Le Journal du Dimanche, Macron señala que París y Londres tienen previsto presentar un proyecto de resolución en ese sentido en la reunión de urgencia convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La creación de esa zona segura "es muy importante. Daría un marco de Naciones Unidas para actuar con urgencia", explicó Macron.

El objetivo es "poder continuar las operaciones humanitarias" a través del aeropuerto civil de Kabul, mientras que las que acaban de concluir se han realizado por el aeropuerto militar, aunque también podría ser desde países vecinos, detalló

"Aún tenemos en nuestras listas a varios miles de afganos y afganas que deseamos proteger, que están en peligro a causa de sus compromisos: magistrados, artistas, intelectuales", añadió el presidente.

La publicación semanal señala que Macron está "impaciente" por ver si Rusia y China vetan este proyecto de resolución y se exponen a ser cómplices de las ejecuciones que puedan llevar a cabo los talibanes.

Macron evocó también sin tapujos la cuestión de la acogida de refugiados e inmigrantes afganos. "Aquellos a los que hemos rechazado el asilo no podrán volver a su país", por lo que "hay que coordinarse entre los europeos" para evitar que ciudadanos afganos vaguen "por toda Europa en busca del país que les ofrezca una mejor acogida. Hay que tratar este asunto sin hipocresía".

Por ello, advierte sobre las afirmaciones de EE. UU. y los 100.000 afganos que afirma haber sacado del país, ya que Washington ha alcanzado acuerdos con varios países, como Macedonia del Norte, Kosovo o Uganda para acoger a varios millares de ellos de forma temporal.

"Seamos sinceros, todos estos afganos no irán necesariamente a Estados Unidos y algunos buscarán llegar a la Unión Europea. Sobre esto, hay que hablar con claridad con nuestros amigos estadounidenses", insiste el presidente francés, para "evitar tensiones políticas entre los Estados".

Macron reconoció también que habrá una ola migratoria: "Ya hay 850.000 refugiados afganos en Irán y 1,5 millones en Pakistán. Y el presidente tayiko, con el que hablé hace dos días, me dijo que hay una fuerte presión en su frontera".

"Hay que tratar esta cuestión migratoria con mucha humanidad, transparencia y el sentido de la responsabilidad para no caer en un discurso demagógico", insistió.