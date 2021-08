La oposición venezolana dice que impiden una reunión de la UIP con "presos políticos"

En la imagen, la líder opositora venezolana Delsa Solórzano. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 29 ago (EFE).- La exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano denunció este domingo que las autoridades impidieron a la misión de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se encontraba en Venezuela desde el 23 al 28 de agosto, visitar a dos de los denominados presos políticos, los exlegisladores Juan Requesens y Gilberto Sojo.

"A la misión de UIP encabezada por el presidente (Duarte Pacheco), que estuvo en Venezuela hasta ayer, le impidieron visitar a los diputados Juan Requesens y Gilberto Sojo. En el caso de Requesens, estuvieron en su residencia donde está en casa por cárcel y les negaron acceso", escribió Solórzano en su cuenta de Twitter.

Al respecto, aseguró que "la dictadura" pretendió vender una imagen de normalidad a los visitantes, pero no hicieron más que evidenciar su "talante autoritario", sostuvo Solórzano.

"Instalaron a todo el servicio de persecución política para vigilar a los representantes de la Unión Interparlamentaria", agregó la exparlamentaria, sin hacer referencia a qué autoridades o cuerpos de seguridad, concretamente, impidieron el acceso a las visitas ni de qué forma lo hicieron.

La semana pasada, el opositor venezolano Julio Borges aseguró que la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela era una oportunidad para "evaluar la grave situación de los derechos humanos" de los ciudadanos y los exdiputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Borges agregó que casos como el del exparlamentario opositor Juan Requesens, "a quien no le respetaron la inmunidad parlamentaria ni tampoco el debido proceso y hoy permanece bajo prisión domiciliaria, deben ser evaluados por la comisión".

"El régimen de Maduro ha criminalizado el ejercicio de la función parlamentaria; son muchos los diputados de la Asamblea Nacional que han abandonado el país por la persecución", aseguró el opositor.

Los miembros de la UIP, liderada por Pacheco, llegaron el 23 de agosto al país y sostuvieron encuentros con autoridades del Poder Legislativo, entre ellos su presidente diputado Jorge Rodríguez y su primera vicepresidenta, Iris Varela.

El opositor Juan Guaidó, que también se reunió con la delegación, dijo que la UIP estaba "dirimiendo la controversia" que existe acerca de cuál de las dos asambleas nacionales (Parlamento) -oficialista y opositora- es legítima y, por tanto, representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización.

"Están dirimiendo la controversia que existe hoy, naturalmente, por el secuestro del Parlamento en el 2020, porque no hubo elecciones legítimas, (...) eso es parte del rol de esta comisión; no voy adelantar yo posición por la Unión Interparlamentaria", agregó Guaidó.