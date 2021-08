JJ.PP.- El CPI celebra que los dos deportistas afganos estén en Tokio "para enviar un fuerte mensaje de esperanza"

TOKIO, 29 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El Comité Paralímpico Internacional (CPI) celebró este domingo que Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli, los dos deportistas afganos que lograron evacuar de Kabul para que finalmente puedan competir en los Juegos de Tokio y aseguró que ambos han acudido a la capital japonesa "para enviar un fuerte mensaje de esperanza a muchos en todo el mundo.



"Ambos atletas están aquí en Tokio para enviar un fuerte mensaje de esperanza a muchos en todo el mundo. Continuaremos trabajando con ellos y su Jefe de Misión para asegurarnos de que reciban el apoyo y la atención que necesitan tanto durante como después de Tokyo 2020", aseguró Craig Spence, portavoz del CPI, en rueda de prensa.



El directivo recalcó que la decisión del CPI de permitir que la bandera de Afganistán desfilara en la Ceremonia de Inauguración "fue el primer paso para mantener la puerta abierta de que pudieran participar potencialmente en estos Juegos" y que fue el 23 de agosto, "muy temprano", cuando ambos deportistas fueron evacuados de Kabul a París "sin problemas".



En la capital francesa, donde expresaron "su fuerte deseo" de estar en Tokio, "además de poder continuar con sus preparativos para Tokio, se les proporcionó ropa, asesoramiento y apoyo psicológico", mientras que a su llegada a Tokio tuvieron una reunión "tremendamente emotiva" con el presidente del CPI, Andrew Parsons, y la presidenta del Consejo de Deportistas, Chelsey Gotell.



"Habiendo visto imágenes de los atletas siendo evacuados en un avión el lunes, para verles en persona sanos y salvos en la Villa Paralímpica es algo que no creo que olvidemos nunca, y subraya la capacidad del deporte para unir a la Humanidad como una sola en paz", añadió.



El máximo responsable del CPI les recalco a Khudadadi y Rasouli que "su seguridad, salud y bienestar mental" eran la "más prioridad". "Ambos atletas expresaron su sincero agradecimiento por su evacuación segura de Kabul y la oportunidad de cumplir el sueño de asistir a unos Juegos Paralímpicos", afirmó Spence.



El portavoz del Comité Paralímpico Internacional también confirmó que el velocista afgano competirá, además de en los 400 metros T47, "a petición suya", en el salto de longitud de este próximo, mientras que su compañera lo hará en la categoría K44 -49 kilos el 2 de septiembre.



"Tenemos claro que no queremos que comience ningún festival de 'selfies' en la Villa, con los deportistas corriendo hacia ellos y haciéndose foto. Creo que los compañeros les respetarán y respetarán también la semana por la que pasaron. No les estamos diciendo que se queden sin salir de sus apartamentos. Una vez que hayan pasado la cuarentena, deben cumplir con esta experiencia de unos Juegos, por lo que no habrá ninguna restricción a sus movimientos", sentenció Spence.