Jacqueline culpa directamente a María Patiño del ingreso hospitalario de Amador Mohedano

29-08-2021 Jacqueline acusa a María Patiño del ingreso hospitalario de Amador Mohedano.. MADRID, 29 (CHANCE) Jacqueline no solo se ha convertido en la portavoz oficial de Amador Mohedano sino también en su más férrea defensora. Con el hermano de Rocío Jurado ya en planta, síntoma de que evoluciona favorablemente del último bache de salud que le llevó a ingresar de urgencia en el hospital de Jerez de la Frontera el pasado viernes, Jacqueline, sin pelos en la lengua, señala directamente a la responsable de esta recaída.



"El día que se disgustó muchísimo con maría patiño, que eso lo he vivido yo, que me llamó, pues ese día parecer ser que la úlcera* y en las úlceras influye el ánimo", aseveró Jacqueline con cierto enfado. Amador ha sido intervenido de una úlcera en el estómago y, según la que fuera su pareja, el encontronazo con María Patiño en televisión precipitó que reventara causando la indisposición del respresentante.



Jacqueline acusa sin miramientos a María Patiño porque lo que contó asegurando que Amador confirmó la mala vida que Ortega Cano le dio a Rocío Jurado es "una mentira, mentira, mentira y no pudo con ello", sostiene. Afortunadamente Amador se encuentra "mejor y tiene buena cara" y será cuestión de tiempo que podamos verlo de nuevo con las pilas cargadas para aclarar en primera persona todo este asunto que le ha superado y ha causado estragos en su salud.