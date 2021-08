Fútbol/Primera.- (Crónica) Osasuna y Rayo se dan un alegrón ante Cádiz y Granada

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Osasuna y Rayo Vallecano firmaron sendas victorias este domingo en la tercera jornada de LaLiga Santander, a costa del Cádiz, remontando en el descuento para ganar 2-3, y Granada, con una bonita actuación con goleada (4-0).



El cuadro rojillo iba perdiendo casi en el 90 cuando un penalti, el tercero de la tarde en Cádiz, supuso el empate de Roberto Torres. Aún quedaba un largo descuento y, en un saque de esquina, David García remató de cabeza la remontada de un Osasuna que celebró a lo grande su primera victoria de la temporada.



Los de Álvaro Cervera también la buscaban, y la tuvieron en su mano en un buen partido en el que sin embargo les faltó energía en el tramo final. Osasuna no paró de ir a por el partido, con los cambios y en la intención, a pesar de que el Cádiz se defendió bien. En la primera, el cuadro local firmó el 1-0 de Álex Fernández.



Los visitantes no encontraron premio hasta la hora de encuentro, por otra mano y un penalti que firmó Kike. A los seis minutos, esta vez con VAR, una pena máxima para el Cádiz que convirtió Álex en doblete. Ambos equipos mostraron su nivel de lucha, pero a Osasuna le dio más la gasolina en un trepidante final.



Tras dos derrotas, el Rayo se dio una buena alegría en Vallecas con una goleada ante un Granada que apenas compareció. Los de Iraola firmaron sus primeros puntos y goles de su regreso a Primera, sin dar además opción a un Granada desconocido. Los de Robert Moreno sufrieron las acometidas locales desde el gol temprano de Álvaro García. El aviso no despertó a los andaluces.



El Rayo siguió llegando y antes del descanso se fue con 3-0, con Tejo de penalti y Nteka. El Granada quiso cambiar el guion en la reanudación, y pudo hacerlo con Luis Suárez, pero Comesaña sentenció la historia de felicidad en Vallecas, a la tercera jornada.