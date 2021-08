Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Villarreal, 2-2

El 'Submarino' se torpedea en el Metropolitano



El Atlético salva un empate con un gol en propia puerta del Villarreal en el último instante



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid salvó un empate (2-2) ante el Villarreal en la última jugada del encuentro, un gol en propia puerta de Mandi en la cesión a su portero cuando el 'Submarino' celebraba ya su primer triunfo en la tercera jornada de LaLiga Santander.



El cuadro amarillo estuvo a 20 segundos de torpedear la casa del vigente campeón y, tras dos empates y cero goles, sumar tres puntos de confianza. Sin embargo, al final el disparo de gracia fue en el pie, en un centro sin peligro de Saúl que quiso ceder Mandi de cabeza cuando Rulli había salido de su portería a por el balón.



Los de Diego Pablo Simeone mandaron en la primera parte de este domingo y Rulli empezó como el mejor de los suyos. Con todo, el Villarreal se adelantó en su primer disparo a puerta en la segunda parte. Manu Trigueros hizo el 0-1 pero el Atlético reaccionó de inmediato por medio de Luis Suárez. Con las fuerzas igualadas, una indecisión atrás entre Giménez y Savic la aprovechó Danjuma (1-2).



Al Atlético le faltaron fuerzas para acercarse a igualar el marcador otra vez pero se encontró con un regalo que le permite sumar un punto y no fallar del todo en casa. Los del 'Cholo' suman así siete, con otros cinco equipos empatados en cabeza, mientras que los de Unai Emery se quedan en tres y con gesto muy torcido.



El campeón, de nuevo ante su público como la pasada semana ante el Elche, saltó con energía y verticalidad. El Villarreal no se encontró en el centro del campo y Lemar tuvo la primera gran ocasión local, que salvaron Rulli y el palo. Correa dejó los destellos de su gran estado de forma, pero también tuvo una acción con Albiol en la que los visitantes reclamaron la roja.



Le faltaba precisión al Atlético, pero el Villarreal no se acercó a Oblak en el primer tiempo. En un error de Hermoso lo pudo hacer Gerard Moreno, pero el delantero amarillo no tuvo su noche. Correa, Carrasco y Trippier volvieron a tenerla antes del descanso. En la reanudación, el argentino siguió enseñando su chispa.



Sin embargo, en la primera buena salida hacia portería rival, los de Emery sortearon la presión y un gran Yeremi se fue por la banda derecha para asistir a Trigueros. El centrocampista fusiló según le llegó el balón el estreno goleador de su equipo en Liga. La alegría le duró poco al campeón de la Liga Europa, pues en un saque de banda recuperó Llorente para el Atleti y Correa se la dio a Suárez.



El uruguayo marcó en su primera titularidad, a pesar de ofrecer síntomas de que aún le falta ritmo. Lo peor fue además su sustitución dolorido de la rodilla. El encuentro se calmó y el Villarreal cazó la segunda que tuvo, de nuevo con Yeremi asistiendo entre las dudas de los centrales locales. Los atléticos, con debut de Cunha, no tuvieron reacción pero sí un regalo inesperado.



FICHA TÉCNICA:



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - VILLARREAL, 2. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez (Lodi, min.88), Hermoso (Kondogbia, min.80); Carrasco (De Paul, min.70); Llorente, Koke, Lemar (Cunha, min.80); Suárez (Saúl, min.70) y Correa.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupiñán (Danjuma, min.63); Yeremi Pino (Gaspar, min.80), Trigueros, Capoue, Alberto Moreno (Pedraza, min.63); Dia (Coquelin, min.63) y Gerard Moreno.



--GOLES:



0 - 1, min.52, Trigueros.



1 - 1, min.56, Luis Suárez.



1 - 2, min.74, Danjuma.



2 - 2, min.95, Mandi (propia puerta).



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. La Rioja). Amonestó a Correa (min.28), Lemar (min.45), Luis Suárez (min.60), De Paul (min.85) y Hermoso (min.96) por parte del Atlético. Y a Gerard Moreno (min.62) y Rulli (min.85) en el Villarreal.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.