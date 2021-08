Fútbol.- Mbappé, convocado por el PSG para jugar ante el Reims

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha sido convocado por su entrenador, Mauricio Pochettino, para el partido que disputa su equipo este domingo (20.45 horas) ante el Reims, perteneciente a la cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia, según la lista ofrecida por el club parisino.



El técnico argentino ya explicó este sábado que el futbolista no había pedido salir del club y él contaba con sus servicios porque Mbappé está "listo" para jugar y "concentrado" en los entrenamientos. De esta forma, Pochettino ha cumplido con sus palabras.



Mbappé ha entrado en una lista de convocados en la que la gran novedad es Lionel Messi, que podría disputar sus primeros minutos oficiales como jugador del Paris Saint-Germain. La expectación es grande por saber si arrancará de inicio o partirá desde el banquillo. Entre los citados también está Neymar, pero no Sergio Ramos, cuya vuelta se prevé tras el parón de selecciones.



La misma expectación que ha generado Messi la genera Mbappé, cuya alineación este domingo sería toda una declaración de intenciones por parte de Pochettino. El club francés parece dispuesto a negociar, pero tampoco ha dado respuesta a la segunda oferta del Real Madrid, que alcanza los 180 millones de euros (170+10).



Es el segundo movimiento de Florentino Pérez en esta última frenética semana, en la que el club blanco comenzó ofertando 160 millones de euros, según confirmó el rotativo galo 'Le Parisien'. Sin embargo, esta segunda oferta tampoco ha servido para cerrar el fichaje de Mbappé, que afronta sus últimas horas.



El Real Madrid, según el citado diario francés, pretende cerrar el acuerdo este domingo o el lunes, como muy tarde, para no apurar al último día de mercado. Sin embargo, el PSG no tiene prisa en efectuar ningún movimiento, ni en vender a una de sus grandes estrellas.