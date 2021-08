Fútbol.- Koeman: "Ojalá podamos reforzar la plantilla"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó que su equipo supo "sufrir" ante el Getafe, en un tipo de partido que el año pasado les costó puntos, por lo que se mostró satisfecho del triunfo en el Camp Nou, al tiempo que deseó que el club se refuerce con algún fichaje en la recta final del mercado.



"Es verdad que estoy muy contento con los tres puntos, muy importante sobre todo por ser partido en casa, complicado, donde hemos sabido sufrir, porque nuestro juego con balón ha sido menor que antes y recuerdo que varios partidos el año pasado donde nos metimos un poco atrás", dijo en rueda de prensa.



"Es un gran paso porque hemos sabido sufrir y jugar para ganar el partido. En el fútbol es normal sufrir, no juegas siempre a tu mejor nivel. Hoy nuestro nivel ha sido inferior al día contra la Real pero depende del contrario también", añadió, tras la tercera jornada de LaLiga Santander, que resolvió Memphis con el 2-1.



Además, el técnico neerlandés destacó la entrada de jóvenes promesas azulgranas. "El inicio de la segunda parte perdimos balones, no te sientes cómodo. Con la entrada de Nico y de Gavi estuvimos mejor con balón, contento por su juego y por sus personalidades, con esos 17-18 años", afirmó.



En cuanto a la plantilla, Koeman apuntó que espera refuerzos en los tres días que quedan de mercado. "Llevamos un tiempo trabajando juntos, intento entender la situación del club, pero viendo la plantilla, los jugadores lesionados, ganar un partido es algo importante. Tenemos tres días más y ojalá que podamos reforzar nuestra plantilla porque lo necesitamos", dijo.



"Hay jugadores que van a tener pocas oportunidades de jugar. Es una situación complicada cuando vuelvan los lesionados y me gustaría hablar de su situación porque en tres días será tarde. Los jugadores saben y el club lo sabe", añadió sobre los futbolistas con los que no cuenta y que deberían salir del equipo.